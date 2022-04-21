「譚仔女團」想搵COLLAR教唱跳

蘇致豪及許賢組成的組合MC $oHo & KidNey，早前與「譚仔女聲合唱團」（譚仔女團）推出合唱歌《夢想成真2022》，日前齊以代言人身份與譚仔女團隊長玲玲姐及副隊長彩燕姐歡聚試食。



談到譚仔女團被形容為ViuTV女團COLLAR的勁敵，玲玲姐就笑言，希望COLLAR能教她們唱歌跳舞，她和彩燕姐亦很欣賞COLLAR呢！