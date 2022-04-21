E-kids 20周年 疫情冇Job零收入 42歲林詠倫帶住十萬積蓄北上求生

組成20年 ■今年係E-kids成立20周年，想重組開Show都唔容易。

新意中人 ■Alan同前度於去年中分開，呢位係佢嘅新意中人。

合體出歌 ■今年元旦日，Alan跟E-kids成員Kasa合體出跳舞歌。

兩老准許 ■Alan獲雙親支持去追夢，兩老話頂得住。

尋找商機 ■Alan喺個人社交網站賣過檢測包。

燃起鬥志 ■前年參加《造星III》識咗好多年輕朋友，燃起鬥志。

好有意義 ■呢件係E-Kai頭炮歌《I know they know》MV戰衣，對Alan好有紀念價值。

打氣匙扣 ■除帶埋型男靚相，仲有心上人送贈嘅鎖匙扣。

送上驚喜 ■離港前跟《造星III》戰友Sailor Candy翻唱《再見Puppy Love》，送給觀眾驚喜。

暖男爸爸 ■Alan羨慕隊友Kasa有美好家庭，更做埋暖男爸爸。

組成20年的E-kids成員林詠倫（Alan），本打算跟隊友郁禮賢（Kasa）再合體，改名E-Kai重新出發，仲計劃每月出一首歌，5月開演唱會，最後因第5波疫情全部停晒。近半年零收入，剛度過42歲生日的Alan決定帶住十萬蚊積蓄北上，用半年至一年謀求出路。本月26日出發先去廈門隔離，出發前他知道公司已安排晒工作，開心又期待。 採訪：方騫平林詠倫兩年前以40歲高齡參加《全民造星III》令他人氣反彈，亦燃點重返樂壇的鬥志。不過E-Kai於本年1月1日推出跳舞新歌《I know they know》後就無晒下文，而同朋友合資嘅老火湯外賣店因為冇生意亦要結束營運，上月他亦嘗試喺網上發售檢測包，但幫助唔大。唔會揀嘢嚟做自認裙腳仔嘅Alan為搵食都迫住要北上搵出路，他無奈說：「唔係第5波疫情我未必會走，呢波疫情好大鑊，啲job停得太勁，就算演唱會開晒會，因為有好多未知因素都做唔到，真係試過零收入。」Alan的兩個表弟，其中一個係《金枝慾孽》童星Pako，兩年前去咗上海發展識到啲人脈，可以安排工作畀Alan，覺得冇嘢好輸的Alan決定北上。「唔好嫌三嫌四揀騷做，做吓商演及網上節目，機會一定比香港多！更何況呢幾年賺咗嘅唔好嘥，都裝備好自己咪當去見識吓，好似當日玩《造星》咁有機會咪試吓。」闖半年至一年Alan表示身邊朋友都好支持佢，「哈！仲趕我快啲走，話『點解早幾年唔去呢？』」而隊友Kasa因為有子女行唔開，叫Alan博到返嚟帶挈埋佢，而Alan父母就話頂得住。Alan坦言之前媽媽有病要使錢，o依家拎住剩番嘅十萬蚊（人仔）積蓄，目標係去闖半年至一年，希望有啲成績，返嚟搵意中人過返啲平淡嘅家庭生活，「我會慳住使，上去目標都係搵多啲錢，唔係去吃喝玩樂，我過到去真係好專心做嘢。」他會帶埋意中人所送嘅香水及鎖匙扣隨行。原先Alan打算3月17日火速去上海隔離，點知因為當地疫情好犀利，要延後半個月。對於一波多折，Alan樂觀笑說：「全世界都係咁，好彩我都未中招！」