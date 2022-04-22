■雖然第一輯成績亮麗，但阿細製作《金宵2》完全冇壓力。

■伍詠薇在《金宵2》演繹的「芬姐」，獲得外界一致好評。

■就在陳山聰婚宴上，阿細跟伍詠薇重逢，並促成今次合作。

■阿細爆李施嬅和陳山聰60年代戲份，在兩人說話方式上暗藏伏線。

■李施嬅飾演的「Ella」，家中道具、陳設和佈景上亦有大量伏線。

■阿細和編審羅佩清跟李施嬅、陳山聰和趙希洛，因合作而成為好友。

《金宵大廈》兩年前首播獲封「神劇」，觀眾一直期待《金宵大廈2》，果然推出以來反應不俗，身為監製的葉鎮輝（阿細）當然開心，他又大爆結局會跟第一輯有關連位。阿細又親自解構劇內各類型伏線，令觀眾煲劇時嗒落更有味，不過阿細卻首次回應開《金宵3》可能性：「好難再開！」採訪：杜杜 攝影：沈健程因《金宵2》反應好，阿細跟製作團隊當然開心，但不會想要超越第一輯成績，「隨緣！唔需要比較。」不過他估不到，觀眾對第一輯的情意結，「今次係全新角色全新故事，但係觀眾仲係好留戀《金宵1》，係幾有趣。」為了令觀眾一解第一輯思念，他透露：「今次會喺最尾嗰集令到觀眾連繫返《金宵1》，最尾會有返個情懷畀返觀眾睇，但點樣有關連就留返觀眾睇。」伏線夠燒腦阿細還自爆劇內有大量伏線，相當燒腦，「其實每個單元每一集，都會放咗好多伏線畀觀眾去嗒，舉例李施嬅60年代個醫生，點解咁樣講嘢，聲線咁怪嘅， 但大家有冇發覺山聰反而冇呢？又譬如第一集燈蛾撲火好似好普通，但施嬅救返生佢後，佢都係飛返去盞燈度個含意係咩？睇到最尾大家就會明，每個細緻位我哋都有鋪排，其實施嬅屋企『Ella家』，有晒10個單元嘅元素，無論係喺道具定陳設或者佈景上面，施嬅個角色離唔開呢10個單元，因為佢係有牽連，甚至乎有關係，呢啲就放咗喺美術上，大家可以去留意。」既然《金宵2》反應好，會否有望製作《金宵3》呢？不過阿細竟然話：「未必啦！其實喺創作上《金宵2》開始有困難，第一輯時男女主角前世今生，已經好白話晒畀觀眾聽，《金宵2》唔會有第二次前世今生，就玩平行時空全新角色，但如果再開第3輯，呢個生命都畀觀眾睇晒，所以好難再開，單元故事就容易啫，但條主線好難再叉開一個話題，所以未諗過拍《金宵3》，因為無論創作同製作都有好大壓力。」