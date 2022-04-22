《肥美人》參賽者「紅中」 被娟姐突襲奪熒幕初吻

■包包與DEE共舞，被讚有料到。

ViuTV選美真人騷《肥美人》進入準決賽，ERROR的保錡與阿DEE昨晚繼續在節目中，化身考官考驗一班參賽者的急才。當中20號參賽者朱美玲（紅中）就被考到，要與保錡及阿DEE演出《大嬸的愛》，重演劇集《大叔的愛》經典一幕浴室戲，紅中與保錡深情對望，加上無厘頭對白，逗得評判哈哈大笑。之後主持練美娟（娟姐）突然殺出，再與紅中對戲，更出其不意咀向紅中，奪走紅中熒幕初吻，將氣氛推至高峰。而25號參賽者梁秋萍（包包）就要說服保錡及阿DEE讓自己成為ERROR下個MV女主角，包包即場與阿DEE對舞，被阿DEE讚賞：「有啲Connect，可以用到！」