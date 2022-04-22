陳漢娜撐眾籌電影令創作空間更大

■眾籌電影《搗破法蘭克》釋出概念短片。

YouTube頻道《拾陸比玖》成立一周年，以香港新生代演員為常駐幕前演員，早前宣佈踩入電影圈，在網上眾籌平台推出首部電影《搗破法蘭克》的眾籌計劃，為期35日，目標金額是港幣250萬元。前日《搗破法蘭克》釋出5分鐘概念短片，除了四位主演陳漢娜、郭爾君、戴玉麒、龔志業之外，更邀請到田啟文客串。女主角陳漢娜（Hanna）在戲中飾演一個特技化妝師，與幾位身份特殊的專才，組織盜竊集團「法蘭克」，打劫為富不仁的社會上流。Hanna表示今次角色性格鮮明，她看了劇本便一口答應演出，「這種題材的劇本在香港較少見，而眾籌電影都是一個好方法，可能令創作者有更加多發揮空間。」