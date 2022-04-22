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《今夜不設防》監製趙汝強離世

2022-04-22 列印
■趙汝強在亞視監製的節目好有口碑。
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前亞視金牌監製趙汝強日前離世，不少亞視藝員均在網上發文悼念。趙汝強於1969年畢業於麗的第三期藝員訓練班，之後轉戰幕後，製作過《今日睇真D》、《今夜不設防》等經典節目。

歐錦棠在社交網撰長文悼念，指趙汝強是他人生中的伯樂，阿棠表示早於《今日睇真D》或做亞姐選美司儀之前，趙汝強便找他做《香港追追追》，由這個節目開始，為他在亞視鋪了青雲路，他留言：「趙sir，多謝你的提攜，願你安息。」
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