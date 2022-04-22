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Bob自言想擁有標誌性節目

2022-04-22 列印
■Bob接受許文軒專訪。
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日前林盛斌（Bob）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒專訪，大談主持新節目《360秒人生課堂》。Bob坦言希望自己會有一個有標誌性的節目，就好似「掌門人」會諗起曾志偉、「智叻星」就會諗起陳百祥；所以他有份籌劃這個目，希望透過這個演講節目，畀正向思維大家。

談到Bob家庭事業兩得意，他笑說：「邊係呀！我覺得自己家庭有B+，仲係努力中，希望可以慢慢變A-。」
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