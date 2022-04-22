■睇啱就拼上身，對腳咁靚唔好買長褲啦。

■唔知蘇皓兒想買咩飯盒，見佢揀極都睇唔啱。

■拎上手心大心細。

■蘇皓兒睇中200蚊嘅白色簡約款，但最後都冇買。

■蘇皓兒對腳真係好搶眼。

■有樣又有身材，蘇皓兒真心唔錯。

■蘇皓兒在新劇《金宵大廈2》的單元《雙魚》中演爛面妹。

在新劇《金宵大廈2》的單元《雙魚》中，蘇皓兒（Chloe）飾演控制狂媽媽伍詠薇的爛面囡囡，因為伍姑娘實在太勁，短短40秒做出近20個瘋狂表情而被觀眾讚好，其實阿囡都做得唔差。見疫情緩和，日前就見到着西裝外套襯短褲嘅Chloe去銅鑼灣買微波加熱飯盒，路過時裝店又入去試吓衫，最終佢冇收穫，但記者就好有收穫，因為蘇小姐對靚腳真係好養眼。採訪：娛樂組剛過28歲生日嘅蘇皓兒原來入行已逾十年，雖然有靚樣又有靚腳，但無論做Model又好，做女團As One又好，都好似冇乜起色，知佢生得靚，但作品真係講唔出，不過今次肯以爛面樣拍攝《金宵大廈2》，肯豁出去，幾好吖。睇極唔啱當日Chloe去皇室堡行精品店睇Lunch Box，可能睇唔啱size，揀咗一陣就離開，路過時裝店嘅佢，望兩眼覺得style好啱自己就入舖睇吓，揭兩揭有心水，將長褲拼上身覺得唔錯就入埋更衣室試，不過最終都係冇買到。之後佢再行去百德新街入咗間生活雜貨店睇微波飯盒，左睇右睇都係揀唔啱，最後兩手空空離開。