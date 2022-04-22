形象：@alanng_ts（Mischa）
髮型：Oscar Ngan@ii ALCHEMY hair（Will）、Larry Ho @ Aveda IL COLPO（葦璇）、 @milkchanhair@xenter.hk（Mischa）
化妝：Kineks Ho（Will）、Melody Chiu（葦璇）、@cyruslee1018（Mischa）
服裝：Kowloon City Boy、Vo-yage、 Mei Wo Leng（Will）、PortsPURE（葦璇）、 @marella_official@marellahk（Mischa）
最初接到聲演機會，三人中Mischa顯得最高興，「我自細好鍾意睇動畫，尤其是有啲動畫有唱歌，一直夢想好想配到音，唱到中文版就好啦！我記得我比賽嗰時有講過，我哋做訪問都講過。（邊睇邊扮聲？）最鍾意呀，哈哈！尤其是細個勁鍾意發公主夢，會扮嗰啲聲，最鍾意扮小魚仙。」而葦璇原來亦有扮聲癮，「我私底下都好鍾意扮一啲唔同卡通嘅聲，譬如蠟筆小新，我都鍾意公主，但係我個人唔係好公主，如果扮都係花木蘭嗰啲型啲。」
引發葦璇少女心
講到今次聲演角色，Will覺得扮極度自戀牛「德力士」超好玩，「佢嘅自戀係唔理其他人，自信係大到完全膨脹嘅地步，好可愛，我就將佢所有嘢都誇大少少去做。」而Mischa演繹勁舞貓「努絲」，連葦璇都忍不住話：「好似你！」Mischa認同話：「佢跳舞超叻，勁有自信，但有少少厭世，比較寸，係咪好似我呀？！可以將我寸嗰方面發到最大去聲演呢個角色，佢哋話揀我做都係因為我講嘢賤賤格格寸寸哋咁，我好enjoy可以完全冇保留咁喺度寸，好開心。」
至於葦璇就多得今次演富二代狼「波莎」，令少女味湧晒出來，「有樣嘢同我好似，佢將我內在好細路女嘅狀態表現出嚟，我平時唔會咁樣講嘢，我一做佢估唔到女仔嗰面都幾突出，我平時同朋友去玩先會有呢個狀態。」