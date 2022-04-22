■自戀到極致的「德力士」（左），反而有其可愛之處。

■Mischa試完聲演「努絲」，下次最想挑戰奸角。

形象：@alanng_ts（Mischa） 髮型：Oscar Ngan@ii ALCHEMY hair（Will）、Larry Ho @ Aveda IL COLPO（葦璇）、 @milkchanhair@xenter.hk（Mischa） 化妝：Kineks Ho（Will）、Melody Chiu（葦璇）、@cyruslee1018（Mischa） 服裝：Kowloon City Boy、Vo-yage、 Mei Wo Leng（Will）、PortsPURE（葦璇）、 @marella_official@marellahk（Mischa）■舞功世一的「努絲」，寸寸哋好有性格。

■葦璇希望有機會聲演女扮男裝角色，試吓壓低把聲。

■有錢女「波莎」勁愛shopping，但對唱歌好有熱誠。

■Will試過演自戀角色，下次想聲演反差大的怕醜仔。

葉巧琳（Mischa）、陳葦璇和柯煒林（Will）首度聲演動畫《星夢動物園2》，三人提到演繹角色都大表興奮，特別是由細到大都夢想為動畫角色配音的Mischa，她更自爆最愛睇公主動畫，更會忍不住邊睇邊玩扮聲。 採訪：杜杜形象：@alanng_ts（Mischa）髮型：Oscar Ngan@ii ALCHEMY hair（Will）、Larry Ho @ Aveda IL COLPO（葦璇）、 @milkchanhair@xenter.hk（Mischa）化妝：Kineks Ho（Will）、Melody Chiu（葦璇）、@cyruslee1018（Mischa）服裝：Kowloon City Boy、Vo-yage、 Mei Wo Leng（Will）、PortsPURE（葦璇）、 @marella_official@marellahk（Mischa）最初接到聲演機會，三人中Mischa顯得最高興，「我自細好鍾意睇動畫，尤其是有啲動畫有唱歌，一直夢想好想配到音，唱到中文版就好啦！我記得我比賽嗰時有講過，我哋做訪問都講過。（邊睇邊扮聲？）最鍾意呀，哈哈！尤其是細個勁鍾意發公主夢，會扮嗰啲聲，最鍾意扮小魚仙。」而葦璇原來亦有扮聲癮，「我私底下都好鍾意扮一啲唔同卡通嘅聲，譬如蠟筆小新，我都鍾意公主，但係我個人唔係好公主，如果扮都係花木蘭嗰啲型啲。」引發葦璇少女心講到今次聲演角色，Will覺得扮極度自戀牛「德力士」超好玩，「佢嘅自戀係唔理其他人，自信係大到完全膨脹嘅地步，好可愛，我就將佢所有嘢都誇大少少去做。」而Mischa演繹勁舞貓「努絲」，連葦璇都忍不住話：「好似你！」Mischa認同話：「佢跳舞超叻，勁有自信，但有少少厭世，比較寸，係咪好似我呀？！可以將我寸嗰方面發到最大去聲演呢個角色，佢哋話揀我做都係因為我講嘢賤賤格格寸寸哋咁，我好enjoy可以完全冇保留咁喺度寸，好開心。」至於葦璇就多得今次演富二代狼「波莎」，令少女味湧晒出來，「有樣嘢同我好似，佢將我內在好細路女嘅狀態表現出嚟，我平時唔會咁樣講嘢，我一做佢估唔到女仔嗰面都幾突出，我平時同朋友去玩先會有呢個狀態。」