Jessica@SG湊女：再攰都無怨言

■Jessica誕女前拍攝孕照留念。

Super Girls（SG）成員蔡明思（Jessica）日前報喜，她和丈夫陳冠廷的愛女Sersi已出世，聲線響亮的Sersi更被讚是做歌手的好材料呢！將首度以人母身份過母親節的Jessica，近日在社交網分享湊女點滴和心聲，坦言「見佢咁細粒，好似好需要人保護，望住佢個樣，覺得再攰我都無怨言啦」。而在誕下愛女之前，Jessica特別抽空拍下靚孕照留念，她更特意配戴周大福母親節系列珠寶首飾，流露期待女兒出生的溫情！