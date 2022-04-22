水原險墮《彼女》監製裸戲陰謀

混血女星水原希子近日再受訪，直指拍攝主演的電影《彼女》時，曾突然被監製、早前被揭涉性騷擾的梅川治男，要求拍攝露出陰毛的鏡頭，但水原堅決拒絕。水原強調：「邀請我接拍時沒這樣說。」



水原拒絕後，梅川竟提出「貼假毛」拍攝！梅川更稱是Netflix的製作人希望有露毛演出，但Netflix方面昨日隨即否認梅川所言。