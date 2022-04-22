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「索膠」Hilary已帶洪卓立見家長

2022-04-22 列印
■Hilary透露自己已和洪卓立的父母見面。
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ViuTV節目《膠戰》中被封為「索膠」的劉沛蘅（Hilary），昨日出席公開活動時，談到自公佈與洪卓立的戀情後更開朗，她笑言工作比拍拖重要，亦不會介意和男友同場亮相。

Hilary否認和洪卓立同居，又透露他們已和對方的父母見面，她笑道：「他有上來我家食家常便飯。我的父母好搞笑，說他比電視看起來更高，覺得他乖仔、斯文和有禮貌。」
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