Hilary否認和洪卓立同居，又透露他們已和對方的父母見面，她笑道：「他有上來我家食家常便飯。我的父母好搞笑，說他比電視看起來更高，覺得他乖仔、斯文和有禮貌。」
「索膠」Hilary已帶洪卓立見家長
Hilary否認和洪卓立同居，又透露他們已和對方的父母見面，她笑道：「他有上來我家食家常便飯。我的父母好搞笑，說他比電視看起來更高，覺得他乖仔、斯文和有禮貌。」
抽獎送250萬元樓 鼓勵港青大灣區發展
為鼓勵香港青年北上大灣區發展，「大灣區共同家園青年公益基金」舉行大抽獎活動，十八至四十五歲的香港居民，毋須曾在內地工作，只要參加抽獎，即有機會抽中一個中山市物業，價值二百五十萬港元。大獎名額為一人，是...
2022-04-22
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中國青年應更自信地融入世界 國新辦：高度重視解決「躺平」問題
國務院昨日發佈《新時代的中國青年》白皮書，表示新時代中國青年生於最好時期，應更自信地融入世界，弘揚和平、正義等全人類共同價值。國新辦發言人賀軍科指，國家高度重視解決「躺平」反映出的深層次問題。中國首次...
2022-04-22
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普京射導彈警告敵人三思而行 俄軍全面控制馬里烏波爾
俄軍稱已控制烏南重鎮馬里烏波爾，只剩亞速鋼鐵廠作為烏軍在城內的最後據點。俄羅斯總統普京指示軍隊停止進攻鋼鐵廠，但須繼續實施封鎖，不准任何人進出工廠。與此同時，俄羅斯成功試射新型導彈，普京藉此警告敵人三...
2022-04-22
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細價屋苑獲上車客承接
市況升溫，上車客入市更積極。據《星島地產網》報道，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門珀御樓齡新，屬酒店式住宅，吸引區內90後年輕買家垂青，在沒有睇樓情況下購入高層單位。黃文樂指，成交的珀御高層J室，...
2022-04-22
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外圍偏軟科網股急挫 港股3連跌低收262點
中美股市偏軟，港股亦無運行，跌跌不休，大型科技股領跌，銀行股支撐大市，恒指收報20682點，跌262點，連跌三日，大市成交重上千億元，達1200億元。國指收跌136點，報6962點；科指失守4000關...
2022-04-22
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麥斯古斯挺身護級戰 老狼報「恩」
禾夫斯堡距離德甲降班漩渦僅六分，正需要經驗豐富的老前鋒麥斯古斯領軍護級。此子冬季市場加盟至今已入三球，今晚聯賽主場勢跟射手盧卡斯尼美查，合力領軍擊退作客蟲緬恩斯，主勝可捧。（香港時間周六凌晨2:30開...
2022-04-22
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跟Lokman Tiger拍新劇《死角》 AK街頭半裸打拳 獲數百Fans撐場
MIRROR的AK（江𤒹生）繼前年拍攝《打天下》後，最近再為ViuTV新劇《死角》孭飛，劇中他跟隊友Lokman（楊樂文）和Tiger（邱傲然）飾演同一西洋拳館的師兄弟。因為疫情，該劇拍攝一度延期，近...
2022-04-22
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李一飄 - 解禁歡愉 嚴防疫情反彈｜社論
第五波新冠疫情，香港付出沉重代價，料超過一百多萬人染疫，其中逾九千人不幸過身。經過全社會合力抗疫，疫情持續放緩，實施超過三個多月的社交距離措施，由昨天起首階段放寬。困在家中的市民，紛紛外出散心和消費，...
2022-04-22
- KellyChu - 東奧創佳績 獲贈新傢俬 何詩蓓凱旋回家收大禮｜Executive日記
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- 林國輝 - 商標註冊程序繁複｜法理之間
- 林建岳博士 - 西九M+兩間新餐廳全新體驗｜香港美事
- 為生命護航 - 藥到病除｜為生命護航
- 邵家輝 - 勿給中小微企埋陷阱｜家輝講場
- Cally - 社交距離措施放寬 去商場行街睇戲食飯有jetso！｜商界講呢啲
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沈集成喜中三元蘇偉賢從練突破三百W 莫雷拉三W重返榜首
昨晚谷草賽事莫雷拉憑蔡廄「金剛福星」、苗廄「水箭龜」和沈廄「包裝風雲」贏馬，三W且成為騎師王。至於沈集成另外勝出「南莊之歌」和「幸福至上」，同樣中三元。其餘蘇偉賢和巴度都起孖，包括合作勝出「令才」，而...
2022-04-21
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