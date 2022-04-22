跟Lokman Tiger拍新劇《死角》 AK街頭半裸打拳 獲數百Fans撐場

■AK埋欄邊聽教練和師兄Lokman教路，身上嗰排朱古力好好睇！

■最後AK打贏對手，一班師兄弟衝晒上台慶祝。

■三子上台答謝fans幫手演出。

■三子走晒四面台影合照，fans好開心。

■數百fans包圍擂台，場面好墟冚。

■AK中拳，全場fans戥佢痛一齊大叫。

■畀對手迫埋角落，AK完全冇還擊之力。

■中拳跌低，AK要拉住繩欄起返身。

■AK調整狀態後，終於狂出拳還擊。

■AK、Lokman和Tiger出入都一齊行動。

■蘇麗珊和林愷鈴兩女主角，出現在觀眾席。

MIRROR的AK（江𤒹生）繼前年拍攝《打天下》後，最近再為ViuTV新劇《死角》孭飛，劇中他跟隊友Lokman（楊樂文）和Tiger（邱傲然）飾演同一西洋拳館的師兄弟。因為疫情，該劇拍攝一度延期，近日終正式開鏡。前晚（20日）拍攝一場戶外拳賽戲份，AK半裸上陣由捱打倒地到最後打贏對手，外形似足真拳手，而劇組亦邀請數百Fans飾演觀眾，加上路經嘅街坊，場面相當熱鬧。 撰文：杜杜 攝影：沈健程該劇改編自同名漫畫，本安排農曆年後開鏡，但撞正第5波疫情被迫延期，近日低調開始拍攝。劇中飾演西洋拳拳擊手的AK、Lokman和Tiger有不少打拳戲，而前晚講述AK飾演的「歐陽駿」參加「明日拳王爭霸戰」的戶外拳賽，教練梁祖堯和一班師兄弟 Lokman、Tiger和旨呈，以及蘇麗珊、龔慈恩女兒林愷鈴和湯駿業等都有到場教路及打氣。AK做拳手入型入格劇組一早在觀塘海濱搭了擂台景，當晚約6時一眾演員陸續到場。甫開始即拍AK對賽戲，最初講AK一直處於下風，除了狂中拳外，更一度被對手打到不支倒地，要拉住繩欄才起到身，更要Lokman出手扶。不過經梁祖堯和Lokman教路後，狀態回勇，最終在一輪瘋狂出拳下打贏對手，全場歡呼，一班師兄弟亦一擁而上擂台，攬住AK慶祝。現場見AK為演好拳手角色，下過一番苦功，保持到拍內褲廣告時的fit爆身形，凹凸分明的朱古力腹肌亦非常好睇，綵排期間跟對手對打時，見他無論走位步法到出拳姿勢都勁度十足，似足真拳手，就算重拍多次都表現得好有活力。他全晚亦不錫身，除了親身上陣，停拍時亦冇要求加衫遮遮掩掩，fit爆Body任fans睇。逐個多謝Fans幫手當晚拍攝邀請了數百fans扮演圍觀的觀眾，所以拍攝時AK無論被打或是打中對手時，觀眾的反應都非常真實，最後AK打贏一刻，全場歡呼聲之勁，可以媲美演唱會現場，就知fans睇得幾咁肉緊。拍至翌日凌晨零時，fans戲份已拍完，而AK、Lokman和Tiger亦相當識做，先輪住揸咪跟fans講多謝，做慣隊長的Lokman更細心補充：「大家都辛苦嗌足咁耐，返去飲多啲水，早啲休息。」AK就算拍到好攰，亦連聲向fans講多聲。之後三子再走勻晒擂台四邊，跟不同位置的fans大合照，o氹得fans勁開心。