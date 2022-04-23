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昆凌自爆第三胎佗女

2022-04-23 列印
■昆凌和老公周杰倫及子女齊報喜。
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本月初曾自疑是否患驚恐症的周杰倫，今年1月宣佈老婆昆凌第三度懷孕，但一直未有透露BB性別。昆凌昨日在社交網分享與老公齊篤爆氣球的短片，宣佈腹中BB是「小公主」，他們的一對子女亦有現身。

日前曾分享化身索爆美人魚濕身相的昆凌，還俏皮地問網民「猜對」還是「猜錯」BB的性別。■昆凌不時在社交網分享靚相。
■昆凌不時在社交網分享靚相。
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