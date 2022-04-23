■昆凌不時在社交網分享靚相。

本月初曾自疑是否患驚恐症的周杰倫，今年1月宣佈老婆昆凌第三度懷孕，但一直未有透露BB性別。昆凌昨日在社交網分享與老公齊篤爆氣球的短片，宣佈腹中BB是「小公主」，他們的一對子女亦有現身。日前曾分享化身索爆美人魚濕身相的昆凌，還俏皮地問網民「猜對」還是「猜錯」BB的性別。