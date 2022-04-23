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Cherry膺「最上鏡肥美人」

2022-04-23 列印
■獲選為「最上鏡小姐」的Cherry，領獎時笑容燦爛。
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ViuTV選美真人騷《肥美人》前晚選出12強，直入16強的「洋腸」邢洋陽大熱倒灶出局，「友誼小姐」方芷茵（Chanhnez）被Out亦令不少網民大感意外，而翁芷園（Cherry）則贏奪得「最上鏡小姐」。

此外，16位參賽者的親友分別上台為她們打氣，大部份參賽者真情流露感動落淚！
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