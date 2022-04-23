訪問候任總統 劉在石收視失威

劉在石主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，邀得韓國候任總統尹錫悅受訪的一集日前播出。這次是尹錫悅勝選後首次亮相當地綜藝節目，劉在石問他近日最大的煩惱是甚麼？尹表示：「參選時睡得很好，當選後深感責任重大，開始失眠。」尹更夢到拉票過程，醒來才驚覺選戰已結束！



這一集節目收視率4.4%，不敵同時段對手，成績令人失望外，播出後更有過萬網民留言表達不滿和失望，紛指不應邀請政治人物上綜藝節目「做騷」。