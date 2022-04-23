義賣300件衫助弱勢社群 薛家燕執衫難忘真空Deep V晚裝

瘦身晚裝 ■19年前，家燕姐着呢件Deep V晚裝拍瘦身廣告，她表示當年要真空上陣。

現身道謝 ■家燕姐一早現身fans義賣優先場感謝「忠粉」，全程企咗十粒鐘。

買得高興 ■Fans笑住買，因為有得做善事，又收到內藏蟲草、水晶及手袋的福袋。

難斷捨離 ■16年家燕姐同麥包出席TVB台慶頒獎禮，最後家燕姐都係唔捨得出售「登基裙」。

搞笑短裙 ■家燕姐手執當年嘅芭蕾舞短裙都覺得好笑。

開心發福 ■呢條裙嘅腰圍同o依家爭好遠。

愛心大使 ■家燕姐係「莒光文化服務基金」慈善愛心大使，出錢又出力。

《真情》好姨 ■TVB經典劇《真情》令家燕姐紅足幾十年，真係好旺，而《真情》戲服亦好受歡迎。

第5波疫情影響到各行各業，薛家燕向來關心弱勢社群，上月尾度過72歲生日的她捐出300多件新淨「愛心衫」來義賣，將不扣除成本全數捐去慈善團體「莒光文化服務基金」，幫助有需要的香港市民。家燕姐引用《皆大歡喜》歌詞：「團結一心有新轉機。」望港人能互助互愛捱過疫境。 採訪：方騫平薛家燕自95年主演TVB處境劇《真情》後紅足27年，由視壇踩到影壇，甚至成為廣告商及登台嘅搶手貨，作為專業藝人，家燕姐堅持每次出鏡都要換新衫，登台及拍廣告更加會訂造新衫配合，所以每年服裝費加租倉費要幾十萬，多年嚟累積咗超過四千件戰衣，全部企理地放晒喺衣帽倉，有啲仲係未開封，但又唔想浪費，最終決定搞義賣愛心衫大行動，割愛平價益fans，收益用嚟行善，目標係籌到十幾萬善款。唔捨得黃色登基裙除咗有批衫會預留5月1日做新城網上直播時公開出售外，家燕姐另外執咗一批靚衫畀幾十個fans於日前（18日）優先選購。《頭條娛樂》記者直擊家燕姐喺二千呎衣帽倉執衫過程，由於數量眾多加上年代久遠，好多衫已忘記出處，當中執出嘅《皆大歡喜》及《真情》等戲服勾起好多難忘回憶，尤其重拾紅色芭蕾舞短裙更得啖笑，有啲跳舞裙o依家連扣都扣唔埋，「最正係搵返2003年拍瘦身廣告嗰件粉紅色低胸晚裝，當時要真空上陣，仲瘦咗20幾磅得返120幾磅，o依家肥返晒。」家燕姐笑說：「哈！如果o依家搵我拍纖體廣告都會拍㗎，但唔使太瘦囉。」面對「斷捨離」，家燕姐有極大難題：「好似喺2016年台慶頒獎禮着過嘅黃色登基裙咁好有意頭，都唔知好唔好出售？咁旺我都係收埋先，留返個意頭畀自己。又有啲登台戰衣唔係個個啱着，但用料靚，造就貴……」用消費券買得疏爽講到義賣優先場情況，家燕姐形容反應熱烈：「尤其最近TVB重播《真情》，對fans嚟講係個集體回憶，加上有消費券又近母親節，而且好多廣告客戶好撐我，買衫回贈價值幾百蚊嘅福袋，佢哋買得好疏爽，個個買成千蚊，暫時成功籌到幾萬蚊。見到fans咁支持行善好感動，真係好多謝佢哋。受疫情影響，一啲劏房住戶、獨居老人、失業人士生活得好困難，所以將善款買米糧、罐頭等物資送贈佢哋，希望佢哋感受到有人關心，人間有情唔好咁灰暗。」