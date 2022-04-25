■英文歌《QUEST?ONS》，由mansonvibe一手包辦曲詞編監。

■MV好彩有麥曦茵指導，又有Oscar友情演出，令mansonvibe安心不少。

■mansonvibe邀曾為《造星III》環節編舞而認識的Oscar，在MV晒舞技。

■自導自演MV的mansonvibe，連飯盒都要安排，壓力好大。

■天公造美，泥灘因猛烈陽光頓變沙漠，確實好amazing！

■mansonvibe興奮透露接了電影配音樂工作，還跟師兄岑珈其一齊合作。

張進翹去年正式以歌手身份出道，今年推出首支英文歌《QUEST?ONS》，更將藝名Manson改為mansonvibe重新出發。新歌以尋找自我做主題，mansonvibe除包辦曲詞編監外，還自導自演歌曲MV，他整個過程也有災難，完成後只感到好amazing。採訪：杜杜 攝影：沈健程髮型：Jay Yeung @theedge__salonhk 化妝：@deepmakeup服裝：@guernika_jpn @SHINICHIROINUI 場地：The AIR （The ONE）mansonvibe指《QUEST?ONS》是他尋找自我之旅，「今次係我掉晒之前啲歌，專登寫嘅一首歌，過咗音樂生涯嘅第一年，好有幸可以做到音樂，我想再自問底層啲嘅自己係點。」至於維持原創的英文版推出原因，「係一首由心而發嘅歌，寫嘅時候已經係英文，所以就keep住係英文，入面嘅歌詞好簡單直白，我覺得英文都可以。」視為考牌作今次mansonvibe首次包辦曲詞編監，他視為去年學習後考牌之作，「上年好好彩同到唔同監製合作，亦都喺佢哋身上學到好多唔同做音樂嘅方法，無論係佢哋溝通上或者諗idea上，用啲咩元素令到自己作品更加豐富嘅唔同方法，今年就想將學到嘅嘢，去自己做一個project，而呢隻歌係呢個project嘅第一首。」對於自導自演MV，mansonvibe形容過程有好多災難發生，但多得經理人麥曦茵導演鼓勵及協助，令災難最終以amazing作結，「總結成個做導演經驗真係好好玩，當諗到嘅嘢實現到，甚至有啲諗過但冇講出嚟，但個天幫你實行咗，嗰個感覺係好amazing，譬如今次邀請咗《造星II》嘅Oscar（季軍李祉均）幫手，安排咗佢喺好廣濶嘅泥灘跳舞，我腦海係有幻想過拍到好似沙漠咁就正，點知嗰日好猛陽光，令泥灘有濕亦有乾，我哋兩邊都拍咗，成個感覺好amazing，我諗到一句就係『當你真係渴望一樣嘢時，成個宇宙都會聯手幫你實現』。」