被老婆取笑有「抗疫肥」 森美親揭與小儀不和內情

■森美出席活動，好開心工作可以重回正軌。

森美前日出席活動，表示疫情緩和，開始重回工作正軌，但森美笑言並非多賺錢，之前留家抗疫多了親子時間，但這段時間沒有見父母，只可以通電話問候。他透露被老婆投訴有「抗疫肥」，所以要積極修身，笑言目前老婆仍未肯掂他，可能未收貨。會否以呂爵安身材為目標？他說：「佢哋個個咁Fit，我唔敢同佢哋比，叫佢哋畀演唱會飛我仲好啦！」談到拍檔阮小儀在電視節目自爆二人曾不和，森美回應：「同小儀合作咗二十幾年，當年我哋捱咗十幾年，終於調去做黃金時段，佢有一日突然話想調做朝早節目，因為返夜晚搞到佢冇得拍拖，由嗰刻開始我開始明白佢嘅意思，開始冇逼得佢太多。」