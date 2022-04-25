■AK與Lokman埋身肉搏。

■水車製造落雨場面，打拳都變淒美氣氛。

改編自同名漫畫的ViuTV新劇《死角》日前在觀塘海濱碼頭搭建戶外擂台場景，連日來在同一地點拍外景，兩位男主角Anson Kong（AK）和Lokman前晚繼續上演激戰戲碼。晚上8點左右，AK和Lokman現身擂台，拍攝對打戲份，二人赤膊互相揮拳，埋身激戰一輪，之後同時出拳KO對方，隨即一同倒下，惟仍未分出勝負，需再次站起身對打，在台下「觀戰」的fans不停叫囂，極之入戲。在拍攝中段，劇組出動大型水車製造落雨場面，在場fans一齊撐起透明雨傘配合拍攝，為這場激戰戲份增添幾分淒美氣氛。直至凌晨兩點，AK和Lokman順利完成整場戲，留守現場的fans亦陸續離開。