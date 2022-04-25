掌摑風波後事業遭冰封 韋哥到印度搵智者打救

■韋哥蒲頭，被指雙鬢斑白，似足《王者世家》的角色。

■韋哥兩年前曾拜見印度智者Sadhguru。

金像影帝韋史密夫在奧斯卡頒獎禮上演「掌摑風波」後神隱約一個月，工作全部叫停，日前終於蒲頭。韋哥上周六突現身印度孟買，當地民眾發現了他即高呼其名字，韋哥亦轉身向他們揮手，後來更與保安人員親切合照，貫徹其一向以來的親民作風。身穿白色T恤配深灰色短褲和波鞋的韋哥，看起來神態輕鬆，但仔細看他的頭髮和鬍鬚都明顯變得比以前斑白，略為憔悴。今次韋哥遠赴印度找智者Sadhguru，顯然想找大師指點迷津；他與Sadhguru早於2020年結緣，當時大師正進行以電單車橫越美國的壯舉，途經洛杉磯時就曾見韋哥和其女兒Willow，當時韋哥跟他上了一堂人生課程，令他獲益不淺。