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掌摑風波後事業遭冰封 韋哥到印度搵智者打救

2022-04-25 列印
■韋哥往找智者尋找指引，希望度過人生難關。
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金像影帝韋史密夫在奧斯卡頒獎禮上演「掌摑風波」後神隱約一個月，工作全部叫停，日前終於蒲頭。

韋哥上周六突現身印度孟買，當地民眾發現了他即高呼其名字，韋哥亦轉身向他們揮手，後來更與保安人員親切合照，貫徹其一向以來的親民作風。身穿白色T恤配深灰色短褲和波鞋的韋哥，看起來神態輕鬆，但仔細看他的頭髮和鬍鬚都明顯變得比以前斑白，略為憔悴。

今次韋哥遠赴印度找智者Sadhguru，顯然想找大師指點迷津；他與Sadhguru早於2020年結緣，當時大師正進行以電單車橫越美國的壯舉，途經洛杉磯時就曾見韋哥和其女兒Willow，當時韋哥跟他上了一堂人生課程，令他獲益不淺。■韋哥蒲頭，被指雙鬢斑白，似足《王者世家》的角色。
■韋哥蒲頭，被指雙鬢斑白，似足《王者世家》的角色。
■韋哥兩年前曾拜見印度智者Sadhguru。
■韋哥兩年前曾拜見印度智者Sadhguru。
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