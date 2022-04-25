《聲生不息》與曾比特成功突圍 炎明熹大顯唱功 李克勤激讚

■李克勤對炎明熹的表現大為讚賞。

■全場歌手投入地大合唱《海闊天空》！

■楊千嬅亦甚投入地高歌！

■王祖藍也大開金口唱埋一份。

■大會播出Beyond已故主音黃家駒的舊片段。

■曾比特獻唱林志美的金曲《初戀》。

■陳僖儀於13年駕車發生意外離世，年僅26歲。

TVB（無線）和芒果TV攜手製作的歌手鬥唱金曲節目《聲生不息》，重新演繹及推廣港樂經典，昨晚於翡翠台首播兩小時香港版，節目主持為王祖藍及何炅。17歲的炎明熹（Gigi）在首集，獻唱已故香港歌手陳僖儀的名曲《蜚蜚》顯唱功，前輩李克勤亦大表讚賞！萬眾期待的音樂節目《聲生不息》，集合多位內地及本港殿堂級及新生代歌手，重新演繹港樂經典，16位獻唱歌手或組合包括：林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克樂隊、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及「魔動閃霸」，他們在節目中分成男女兩隊進行PK對賽！演唱表現超強感染力炎明熹（Gigi）和曾比特（Mike）兩位新生代唱將，在首集憑出色表現成功突圍，獲內地觀眾及台前幕後工作人員高度評價！Gigi獻唱已故香港歌手陳僖儀的名曲《蜚蜚》，Gigi出場前謙稱自己負責「讓賽」，而她就獲製作組封為「TVB的驕傲」，甫獻聲即成功吸引全場聽眾，前半部份以「氣聲」技巧演唱，或中段的激昂動人演繹，均表現出超強感染力！年紀輕輕的Gigi有如此優秀的壓場感，獲得全場如雷掌聲外，坐在後台的李克勤亦開口大讚她：「真假音用得蠻好。」而Gigi與「魔動閃霸」對戰後，不負眾望以56%的投票值撼贏對手！Gigi事後透露，自己出場前相當緊張，並笑問主持：「我連瀏海都紅了嗎？」大會宣佈該輪PK戰賽果前，Gigi再度萌爆出招，對鏡頭大擺超萌表情和動作！全場大合唱《海闊天空》曾比特就憑演繹林志美名曲《初戀》，勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」，他在台上笑言因髮型體積龐大，拍照及錄影期間要相當小心呢！《聲生不息》官方微博連日都有分享參賽歌手消息和短片，昨日更貼出總歌手大合唱Beyond名曲《海闊天空》，當眾人唱到甚投入之際，突然發現大熒幕上正播出Beyond當年演繹該曲的片段，眾人齊與畫面中已故的Beyond主音黃家駒大合唱，感動不少網民！