MIRROR12子掃9獎 欣宜奪女歌手金獎 Anson Lo個人包攬兩大獎威盡

■欣宜勇奪女歌手金獎。

■MIRROR與MC $oHo & KidNey在台上鬥唱掀起高潮。

■張天賦、Edan及193成為年度新人金、銀、銅獎。

ViuTV第二屆樂壇頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》昨晚圓滿結束，由於今年競爭激烈，所以不少獎項都安排了金、銀、銅獎，各獎項均由網上投票選出。盧瀚霆（Anson Lo）、鄭欣宜首奪年度男／女歌手金獎，MIRROR大熱冧莊組合金獎，Anson Lo並憑《Megahit》奪年度之歌，個人獨攬兩大獎，而MIRROR 12子共掃9獎。Anson Lo奪男歌手金獎，銀獎得主是姜濤、銅獎則由林家謙奪得；欣宜以大熱姿態首奪女歌手金獎，她開心笑言多謝大家投票給這個「死中女」，銀獎則由Serrini冧莊奪得，而銅獎由陳蕾獲得。至於新人獎金、銀、銅就由MC、Edan及193瓜分。而MIRROR奪得年度組合金獎、C AllStar及ERROR成為銀、銅得主；而分拆出來的年度樂隊金、銀、銅獎就分別由Dear Jane、RubberBand及ToNick奪得。