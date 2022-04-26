Winkie爆喊狂數舊隊友多小動作

■Winkie（右）指兩個HotCha前隊友對她落井下石。

前女子組合HotCha成員張惠雅（Regen）日前在電台訪問中，提及跟隊友黎美言（Winkie）拗撬最多，指對方性格未必每個人都頂得順，因而觸動Winkie神經，於社交網發文怒轟Regen。昨日Winkie為網台節目錄影，當她回應組合問題時多次爆喊，聲言唔想鬱到有情緒病；她表示十多年來對組合又愛又恨，多次講過冇興趣重組，因為頂唔順隊員的小動作。Winkie稱會接受Regen的道歉，因Regen不是傷害她最深的，即間接承認與Crystal最有問題，至於是甚麼回事？她強調：「到死嗰刻、入咗棺材都唔會講，呢個圈忍到最後嗰個先會贏！」問到與Regen仍是朋友？Winkie說：「我沒問題，之前曾約出來飲茶，因疫情而告吹。（與Crystal不再是朋友？）一向也不好。」