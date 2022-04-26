聰仔曾參演華語電影《刺客聶隱娘》和《唐人街探案》，但未曾與梁朝偉合作，難得與偶像見面，聰仔突然變了小粉絲，表示不敢相信，過了夢一樣的時間，發夢都想可以一同演戲。他又留言：「知道我的存在已感幸福」、「從來未遇過內心如此善良的人」。
妻夫木聰見梁朝偉秒變小粉絲
聰仔曾參演華語電影《刺客聶隱娘》和《唐人街探案》，但未曾與梁朝偉合作，難得與偶像見面，聰仔突然變了小粉絲，表示不敢相信，過了夢一樣的時間，發夢都想可以一同演戲。他又留言：「知道我的存在已感幸福」、「從來未遇過內心如此善良的人」。
朝陽等12區域 全民三輪檢測 北京多區封控市民搶糧囤積
內地正受Omicron變種新冠病毒挑戰，正當上海疫情稍為回落，北京出現新一波疫情，至今累計七十宗本土病例。朝陽區要求全區逾三百四十萬人口接受三輪核酸檢測，並將部份區域劃為臨時管控範圍，至昨晚更宣佈擴大...
2022-04-26
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網信辦開展專項行動 解決網絡暴力問題
中央網信辦展開「清朗·網絡暴力專項治理行動」，以聚焦解決網絡暴力問題。網信辦要求網站平台認真整治，建立健全長效機制，並點名新浪微博、抖音、百度貼吧及知乎等大平台。行動五個重點包括，建立健全識別預警機制...
2022-04-26
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習近平電賀 盼中法關係健康穩定 馬克龍大勝20年來首位連任總統
法國總統大選第二輪投票結束，現任總統馬克龍擊敗極右國民聯盟的瑪琳勒龐勝出，成為法國二十年來首位成功連任的總統。馬克龍和瑪琳勒龐於第一輪投票出線，上周日舉行的第二輪投票結果顯示，馬克龍以逾五成八的得票率...
2022-04-26
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15大屋苑周末成交跌40%
據《星島地產網》報道，二手交投轉靜，15大屋苑過去周末兩日，共錄25宗成交，較上周42宗，下跌40.5%。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，放寬限聚後首個周末，新盤銷情暢旺，搶去二手購買力，業主見...
2022-04-25
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內地疫情加息魔夾擊 恒指插769點失二萬關
美國加息預期升溫，美股杜指上周五急挫981點，受外圍因素拖累，加上內地疫情嚴峻，北京朝陽區部份區域實施封控措施，內地股市急跌，拖累港股下挫，恒指午後跌穿2萬關，收報19869點，急挫769點，成交額1348.43億元。藍籌股昨日僅4隻錄得升幅，電能實業（006）升1.1%，收報53.45元，為表現最好藍籌股；中電控股（002）揚近1%，收報77.65元；領展（23）升0.1%，收報68元。海底撈（6862）急瀉15.8%，收報12.92元，為表現最差藍籌股；信義光能（968）跌8.7%，收報10.92元；安踏體育（2020）跌8.3%，收報85元；創科實業（669）挫7.7...
2022-04-26
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為金球豁出去 毒男焚「城」
皇家馬德里射手賓施馬兒時是一個不願與人交談的毒男，長大成為球星後又活在C朗拿度的陰影下，從未取得個人重要殊榮。然而此子來到三十四歲終獨當一面，今季各賽事已累積三十九球有力問鼎個人獎項，今晚歐聯四強首回...
2022-04-26
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不滿賽果 「姜糖」「神徒」爆罵戰 姜濤教主齊心拆彈 強調兄弟情不變
教主Anson Lo前晚在《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》頒獎禮上，獨攬年度之歌及男歌手金獎兩大獎，令兩屆男歌手銀獎得主姜濤的粉絲質疑賽果造假，「神徒」和「姜糖」在網上爆罵戰。Anso...
2022-04-26
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李一飄 - 疫情減退 尋求與澳門小通關｜社論
復活節長假過後，新冠疫情沒有反彈。有傳染病學家研判，這個狀況，反映本港或有四百萬人染疫，一大群康復者已有抗體，建構成集體抗疫屏障，令香港擺脫過去兩年每逢長假過後疫情必反彈的慣性。現在要利用這個契機，謀...
2022-04-26
- 李純恩 - 為甚麼要戴罩打球｜好好過日子
- KellyChu - 偷貓賊涉嫌盜竊被捕 西環麵廠老貓「哥哥」安然回家｜Executive日記
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金鎗六十續創歷史 福逸今季短途稱王 浪漫勇士女皇盃改朝換代
昨日舉行三場國際一級大賽，結果今年打吡盟主「浪漫勇士」勝出女皇盃，沈廄另贏「駿益善」起孖；馬王「金鎗六十」贏冠軍一哩賽，而「福逸」則成功衞冕主席短途獎。至於騎師王是薛恩，他憑「開心威龍」贏馬，另外還得...
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