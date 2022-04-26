  • 2022年4月26日 星期二
  • 27º
  • 83%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 老貓翻車魚新九龍界石戴耀廷MIRROR

日報新聞 > 娛樂

妻夫木聰見梁朝偉秒變小粉絲

2022-04-26 列印
■聰仔好開心可以與偶像偉仔見面。
Previous Next

正身在日本的影帝梁朝偉，最近在六本木一間著名食府飯聚，同場還有日本男星妻夫木聰（聰仔）。聰仔在社交網貼上三張合照及一張梁朝偉的側面笑開懷獨照，兩位港日男神同框，引來大批網民留言，指二人是夢幻組合，希望他們有合作機會。

聰仔曾參演華語電影《刺客聶隱娘》和《唐人街探案》，但未曾與梁朝偉合作，難得與偶像見面，聰仔突然變了小粉絲，表示不敢相信，過了夢一樣的時間，發夢都想可以一同演戲。他又留言：「知道我的存在已感幸福」、「從來未遇過內心如此善良的人」。■聰仔又Po了偉仔的側面照。
■聰仔又Po了偉仔的側面照。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd