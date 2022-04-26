妻夫木聰見梁朝偉秒變小粉絲

■聰仔又Po了偉仔的側面照。

正身在日本的影帝梁朝偉，最近在六本木一間著名食府飯聚，同場還有日本男星妻夫木聰（聰仔）。聰仔在社交網貼上三張合照及一張梁朝偉的側面笑開懷獨照，兩位港日男神同框，引來大批網民留言，指二人是夢幻組合，希望他們有合作機會。聰仔曾參演華語電影《刺客聶隱娘》和《唐人街探案》，但未曾與梁朝偉合作，難得與偶像見面，聰仔突然變了小粉絲，表示不敢相信，過了夢一樣的時間，發夢都想可以一同演戲。他又留言：「知道我的存在已感幸福」、「從來未遇過內心如此善良的人」。