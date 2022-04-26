不滿賽果 「姜糖」「神徒」爆罵戰 姜濤教主齊心拆彈 強調兄弟情不變

■張敬軒（左）與「撞樣」林家謙在頒獎禮碰頭。

■ERROR終於零的突破，在CHILL CLUB有獎攞。

■欣宜（右）與Serrini分膺女歌手金獎及銀獎，在樂壇份量十足。

■MC張天賦不認為與Edan是宿敵。

■MIRROR上台與MC $oHo & KidNey對唱，被網民大讚好睇。

■許廷鏗演唱時，工作人員蝦碌令他唔開心。

教主Anson Lo前晚在《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》頒獎禮上，獨攬年度之歌及男歌手金獎兩大獎，令兩屆男歌手銀獎得主姜濤的粉絲質疑賽果造假，「神徒」和「姜糖」在網上爆罵戰。Anson Lo和姜濤聯手「拆彈」之餘，更強調兩人友情不變！大贏家MIRROR前晚共奪9個獎，成績較去年更佳，Anson Lo稱沒想過會得到男歌手獎，並指MIRROR每一個獎和工作機會都靠12子一起努力經營，向來寡言的姜濤主動從隊長Lokman手中搶咪說：「樂壇上任何一個人得獎，我們都應該開心，更何況是自己隊友，希望大家不要想太多！」姜濤直言知兩人的粉絲在網上罵戰，但他和Anson Lo的感情一定不會不好，叫大家不用擔心。提到有「姜糖」不滿賽果而提早離場，姜濤說：「可能某部份粉絲太錫我們，我理解的，但希望大家注重音樂本身是沒有勝負之分。」Anson Lo指有組合就有比較，但外間如何將他們比較都不會影響感情。張敬軒認證MIRROR熱度Edan前晚再敗給宿敵MC張天賦、屈居新人獎銀獎，他笑指冇攞到個人獎的Lokman和肥仔（梁業）在後台喊，自己有獎已偷笑，又指私下跟MC是朋友。MC亦對獲得新人金獎表示驚喜，因一直以為Edan的票數領先，他不認為兩人是宿敵，自言做好本份、從沒有「鬥」的心態。而張敬軒前晚戴近200萬元鑽飾出席頒獎禮，惟僅得一個歌曲獎，他認為在這個頒獎禮得第一個獎感到很正，對罕有不獲男歌手獎，他直言未退休、下次仍有機會，又指MIRROR的熱度有目共睹，Anson Lo獲男歌手金獎是理所當然。欣宜首奪年度女歌手金獎，瘦了又靚了的她表示為個唱減肥，並非為情減磅：「我只會為着靚衫減肥。（是否與舊愛Derek舊情復熾？）我用音樂分享秘密，大家想知就多聽我的音樂、來睇我的演唱會。」193自認不值得攞新人獎ERROR破「蛋」獲年度組合銅獎，193（郭嘉駿）亦奪新人銅獎，193自覺不值得獲獎故從沒拉票，對於開Cafe被食客投訴食物貨不對辦，他謂：「講嘅人應該沒去過Cafe食嘢，Cafe向來都呃錢，要平去食兩餸飯，但企街邊食，我間Cafe有裝修、有配套，價錢屬正常，不過網民影嘅麵包相係好核突，我已叫拍檔訓斥員工。」另外，許廷鏗在表演時，現場工作人員的說話不慎被收音出街，受干擾的他事後在社交網抒發不快。其後，許廷鏗心情好轉再出新帖，以「也許遺憾也是另一種美」為題發文，他指一覺醒來看了好多樂迷留言支持，並收到製作團隊致歉，知道無人想失誤。