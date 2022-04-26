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《廉政行動2022》5•1首播 袁偉豪譚俊彥上演正邪對決

2022-04-26 列印
■譚俊彥與袁偉豪在新劇中，因一次行動各走極端。
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TVB新劇《廉政行動2022》將於5月1日首播，劇集由袁偉豪、譚俊彥、蔡思貝等主演。劇情主要講述袁偉豪與譚俊彥同期加入廉署，兩人情如兄弟，但一次行動令二人各走極端。

譚俊彥私自行動受傷後辭職，自此杳無音訊；袁偉豪10年後晉升為總調查主任。當袁偉豪調查一宗貪污案時，發現譚俊彥牽涉其中，更用過往在廉署調查的經驗，協助犯案集團避過各地刑事與反貪機構的偵查。在播出的製作特輯中可見，劇中不乏飛車追捕、埋身肉搏等場面。

譚俊彥與袁偉豪首度合作，在劇中角色一正一邪，如何同場鬥戲，將是焦點所在。
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