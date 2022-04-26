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《聲生不息》首播掀話題 炎明熹登微博熱搜冠軍

2022-04-26 列印
■TVB發佈Gigi的新宣傳照，星味甚濃。
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TVB新節目《聲生不息》前晚首播兩小時香港版，節目播出後引發網民熱議，內地微博或微信等均被《聲生不息》瘋狂洗版。

炎明熹憑已故歌手陳僖儀的《蜚蜚》掀熱話，一度榮登微博「文娛榜」熱搜冠軍，截至昨晨10點半，閱讀量衝破3,000萬。TVB發佈Gigi尚未曝光的官方宣傳照，星味甚濃。

至於Mike（曾比特）亦同樣憑「曾比特唱初戀」話題登上「文娛榜」熱搜頭十名，截至昨早10點半閱讀量衝破2,328萬，網民更大讚Mike唱歌意料之外地好聽，還讚他的爆炸頭可愛。■Mike的爆炸頭被內地網民大讚。
■Mike的爆炸頭被內地網民大讚。
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