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黃子華《最後禮物》宣佈7月開騷

2022-04-26 列印
■黃子華與潘燦良的舞台劇決定7月公演。
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由黃子華及潘燦良合演的40場舞台劇《最後禮物》原定1月舉行，但因疫情叫停，觀眾期待演出故退票率近乎零，主辦單位英皇娛樂終於公佈好消息，重啟舞台劇演出，將於7月22日至9月9日在香港演藝學院舉行。

已購買《最》門票的觀眾，可以選擇保留已取消場次之舞台劇完整門票正本（連同票根），按大會網上的調配日期對應表，於補場日期入場觀看。如未能到場睇騷的觀眾，可上官方網站下載表格辦理退票手續。
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