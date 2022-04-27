《飯戲攻心》首映觀眾爆笑 Stephy讚歎喜劇無疆界

《飯戲攻心》入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元，鄧麗欣（Stephy）以女主角身份赴烏甸尼，代表電影團隊出席影展及首映禮。



對於外國觀眾睇《飯戲攻心》是否識得笑？Stephy說：「放映前我都有擔心，但現場反應比我想像中好，大家都識得笑，有些位置是全場震撼地笑，令我非常激動，我覺得喜劇真是無分國界。」



首映禮現場反應熱烈，Stephy說：「放映完畢我站立接受掌聲，最後片尾曲是《還是覺得你最好》，我跟住拍子去拍手，點知全場觀眾都跟着一起拍手，令我非常感動。」