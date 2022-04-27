Sana@TWICE開完騷確診￼

■子瑜及其他隊友已返抵韓國。

韓國人氣女團TWICE的東京巡唱前晚舉行最後一場，子瑜和隊友Sana在台上感動落淚，子瑜向全場粉絲說：「期待再見面，我們也會繼續努力！」JYP娛樂昨發表聲明透露，TWICE完成巡唱接受新冠病毒檢測準備離日，結果Sana被驗出是陽性，未能和其餘均呈陰性的隊友齊返韓，粉絲們則紛在網上祝福Sana早日康復！