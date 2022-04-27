陳山聰感恩《金宵2》好帶挈

陳山聰昨日以代言人身份，拍攝維特健靈活關素廣告。



問到酬勞是否很好？山聰笑道：「OK啦，我係幫個仔代收，有家庭同小朋友之後，所有事都為佢嘅將來着想，好感恩得到《金宵大廈2》帶挈。（多了工作？）限聚政策剛剛放寬，除咗廣告都有幫商場拍嘢，各行各業呢兩年好辛苦，希望全世界早日回復正常，大家身體健康！」問到會否「父子檔」拍廣告？山聰笑謂要看囝囝的意願了。