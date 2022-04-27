問到酬勞是否很好？山聰笑道：「OK啦，我係幫個仔代收，有家庭同小朋友之後，所有事都為佢嘅將來着想，好感恩得到《金宵大廈2》帶挈。（多了工作？）限聚政策剛剛放寬，除咗廣告都有幫商場拍嘢，各行各業呢兩年好辛苦，希望全世界早日回復正常，大家身體健康！」問到會否「父子檔」拍廣告？山聰笑謂要看囝囝的意願了。
陳山聰感恩《金宵2》好帶挈
問到酬勞是否很好？山聰笑道：「OK啦，我係幫個仔代收，有家庭同小朋友之後，所有事都為佢嘅將來着想，好感恩得到《金宵大廈2》帶挈。（多了工作？）限聚政策剛剛放寬，除咗廣告都有幫商場拍嘢，各行各業呢兩年好辛苦，希望全世界早日回復正常，大家身體健康！」問到會否「父子檔」拍廣告？山聰笑謂要看囝囝的意願了。
減至43.4萬人 多持現金少揸股票 港千萬富翁疫下大縮水
兩年疫情，不少有錢人身家縮水。花旗銀行公佈「香港千萬富翁調查報告二○二一」，結果顯示本港擁有一千萬元或以上淨資產（主要物業）、同時擁有一百萬元或以上流動資產（現金、股票、債券等）的「千萬富翁」，最少有...
2022-04-27
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網信辦開展專項行動 解決網絡暴力問題
中央網信辦展開「清朗·網絡暴力專項治理行動」，以聚焦解決網絡暴力問題。網信辦要求網站平台認真整治，建立健全長效機制，並點名新浪微博、抖音、百度貼吧及知乎等大平台。行動五個重點包括，建立健全識別預警機制...
2022-04-26
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最快下星期公佈交易 馬斯克440億美元全面收購Twitter
全球首富馬斯克以四百四十億美元全面收購社交平台推特（Twitter），消息指推特可能最快會於下星期公佈有關交易。馬斯克認為，言論自由是民主的基石，推特作為一個數碼言論廣場，卻未有履行言論自由，所以提出...
2022-04-27
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屋苑兩房戶頻獲上車客承接
樓市趨旺，上車客頻於市場覓貨，不少買家以兩房作為入市目標。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產高級區域董事陳永強表示，新近促成粉嶺碧湖花園8座中層F室成交，面積約400方呎，兩房間隔，單位最近以548萬沽...
2022-04-27
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滙控稅前少賺28% 今年無意復派季息
滙控（005）公佈今年第一季度業績，首季列帳基準除稅前利潤41.66億美元，按年倒退27.91%，較市場預期為佳。惟集團表示，今年無意恢復季度派息，未來數年將會繼續檢討。另一方面，同系恒生銀行（011...
2022-04-27
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沙拿 蛻變之翼 教訓井底蛙
荷蘭翼鋒丹祖馬去季仍是英冠球員，今季加盟維拉利爾才踢出名堂，竟然一朝得志自稱是世界最佳翼鋒之一。穆罕默德沙拿貴為頂級翼鋒，最近腳風平平即改為替隊友服務，接連交出助攻，令士哥和助攻數字都達到雙位數，今晚...
2022-04-27
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連詩雅升Cup未獲陳家樂讚賞 胡鴻鈞享受跟蔡思貝傳緋聞
TVB熱播劇《金宵大廈2》叫好叫座，胡鴻鈞（Hubert）及連詩雅（Shiga）喺第9個單元《嫁衣》中上演變態愛情故事。劇中Hubert會不擇手段打低「情敵」，用變態行為佔有Shiga。現實中Hube...
2022-04-27
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李一飄 - 抗疫設施退場策略 須兼顧社會需要｜社論
為抵抗第五波疫情，在中央援建下，本港短時期內築成多個社區隔離設施和方艙醫院。近日疫情拾級而下，須隔離的市民和治療的病者均大為減少，令相關的抗疫設施進入備用狀態。港府提出，會集中使用兩三個社區隔離設施，...
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仲達 - 敬惑部署合理｜頭號目標
以往若論增程出戰馬的把握，當以蔡約翰為首，其次是方嘉柏。不過今季所見，蔡廄的增程馬表現一般，有時其安排甚至會頗令人懷疑，反而縮程馬成功率卻高，像「有緣人」和「風火戰駒」都是好例子。第五場四班一二○○米...
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