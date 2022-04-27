連詩雅升Cup未獲陳家樂讚賞 胡鴻鈞享受跟蔡思貝傳緋聞

變態行為 ■單元《嫁衣》中，Hubert要用變態行為佔有Shiga。

稱職裁縫 ■Shiga大讚Hubert做到裁縫師嘅神緒。

關係存疑 ■Hubert去年11月兩場個唱，蔡思貝晚晚有去捧場。

見鬼怕怕 ■連詩雅求學時遇過控制狂男友。

性感女神 ■Hubert眼中嘅妙齡少女蔡思貝，多男仔追求好正常。

高調放閃 ■半年前Shiga及陳家樂首次高調放閃，兩人互影水着靚相。

TVB熱播劇《金宵大廈2》叫好叫座，胡鴻鈞（Hubert）及連詩雅（Shiga）喺第9個單元《嫁衣》中上演變態愛情故事。劇中Hubert會不擇手段打低「情敵」，用變態行為佔有Shiga。現實中Hubert強調唔會癡戀到接受一段三角關係，對於緋聞女友蔡思貝傳另結猛料新歡，他輕鬆笑說：「我哋食花生期待第三者出現！」至於穿着大紅旗袍演出嘅Shiga身形玲瓏浮凸，她自爆「裝假狗」嚟升cup！ 採訪：方騫平胡鴻鈞喺《嫁衣》單元中飾演控制慾強嘅裁縫師，為咗一見鍾情嘅Shiga做出好多令人心寒嘅變態行為，他形容演得過癮：「因為現實生活中唔會咁樣控制一個人或者被控制，我覺得兩個人相處，最重要係舒服做返自己。」Hubert強調佢嘅感情世界唔會接受一段三角關係：「咁奇怪？難啲喎，最好唔好喇！不過我會睇情況嘗試挽留，睇吓我有幾愛個女仔，而女仔同第三者關係又點啦！」好期待第三者現身有指蔡思貝已移情猛料新歡，該新歡更是幫到蔡思貝事業嘅娛樂公司高層。傳跟思貝秘戀兩年的Hubert一臉疑惑：「唔知報道所謂嘅第三者係邊個？我都好好奇，最慘我問過佢，連佢自己都一頭霧水話好期待邊個係新歡，我哋兩個都喺度食花生。不過妙齡少女應該多人追，我哋共識有對象，會互相交流幫吓眼。」言談間Hubert對蔡思貝投以信任票：「我相信佢唔會呃我，因為冇咁嘅必要，好朋友可以好open咁有乜講乜。」至於點形容跟蔡思貝嘅關係？Hubert就好玄咁話：「我哋一直維持好朋友階段，大家處於available狀態，不過，呢段時期因為疫情關係多咗獨處時間。」對於緋聞傳足兩年，Hubert卻相當享受，無意跟蔡思貝劃清關係：「一直以嚟都係好朋友，我哋睇得（緋聞）開心。」Hubert仲話，有需要胞姊都可以繼續借車畀蔡思貝，反正架車都放喺度，朋友之間要互相幫忙。有自信唔使人認同另外，喺宣傳海報中，身穿紅色旗袍嘅Shiga置身喺多個旗袍櫥窗公仔之中，加埋Hubert陰森詭異嘅笑容增添吸引力。Shiga自爆為咗着旗袍有更好線條，所以加墊攝高咗半cup，對身形效果都幾滿意。問到緋聞男友陳家樂可有讚賞時？她即避談：「唔知喎，我冇問佢，我一向好少問人靚唔靚？人哋要讚就會讚，而且我對自己有信心，唔需要透過人哋把口得到認同。不過，我老闆（鄒世龍）有讚我大個喇，有少少女人味，相比8年前喺電影《吉祥酒店》着旗袍扮女鬼，嗰時又真係瘦到似紙板，原來女人着旗袍係要有返少少肉地嘅。」Shiga讀書時曾跟控制狂男友交往，「佢係香港人但美國長大，連我着咩都要管，唔准露鎖骨，放學要即刻換返條PE褲（體育褲）。」被嚇親的Shiga以後識朋友都會了解對方性格先。