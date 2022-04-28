■Ashley預了劇集播出，大家會重提跟黎振燁的一段情。

■Ashley都估不到謝東閔，會陪她一同出席記招。

■Ashley跟劇中的細佬妹何廣沛和林凱恩，感情好好。

■劇中Ashley跟黎振燁演一對情侶，有不少對手戲。

■Ashley有幸跟雪妮姐合作榮休前最後一套作品。

■Ashley笑言跟謝東閔視狗仔如己出，所以不心急生BB。

等了兩年，朱智賢（Ashley）有份演出的劇集《食腦喪B》，最近終於推出，她坦言拍攝時相當興奮，因很喜歡喪屍題材。不過，Ashley亦因這劇跟合演情侶的黎振燁撻着，她坦言事件令她上了寶貴一課，亦很感激家人及男友謝東閔支持，雖跟謝東閔感情穩定，但怕生BB的她，仍未有計劃結婚。 採訪：杜淑霞 攝影：沈健程 服裝：Snidel本身是喪屍片迷的Ashley，有份參與該劇勁興奮，可惜未有機會化喪屍裝，「都想試一、兩場，雖然要好多時間同keep住補裝都攰，但都會好奇想玩吓。」她認為劇中場景，應該好容易引起觀眾共鳴，「拍嗰陣時唔會預料到有第5波疫情，有啲搶物資同口罩戲份，又會講何廣沛同江嘉敏畀人隔離。」從錯誤中學習該劇播出，難免令外界重提Ashley跟黎振燁的一段情，她直言事隔兩年，早已忘記過去向前看，「人生都會有啲起跌，要起返身繼續向前，可以話係上咗一堂好好嘅課，經一事長一智，從錯誤中學習，經歷過學識咗，唔會重複犯錯。」她回想當時可能因經驗不足，未能抽離角色，「始終我拍劇幾新，《喪B》只係我第4套劇，戲份比較重，之前嗰啲都冇感情線，我都有反思過，可能係唔知點樣去控制感情。」事件令Ashley更加珍惜身邊人，成長在傳統家庭的她，聽到爸爸一句「唔緊要繼續畀心機啦！」，已令她份外感動，而男友謝東閔挺身陪同出席記者會，更加令她意外，「冇諗過要佢幫我任何嘢，當時我對住佢唔應該有任何要求，佢出嚟係好surprise，當然係好難得啦！」不過去年底有傳兩人分手，她就澄清感情穩定，但快將36歲的她，就未有結婚計劃，「大家都想事業有啲嘢睇吓先，再去諗其他嘢。（生BB年紀差不多？）生BB我真係有少少驚，因為啲人話會走樣，搞到我好擔心，但既然o依家都唔早，咁就繼續由佢遲啦！哈哈！」