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何廣沛讚雪梨 《食腦》演得夠癲

2022-04-28 列印
■何廣沛對劇集收視欠佳很無奈。
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何廣沛昨日宣傳新劇《食腦喪B》，回應劇中為前輩雪梨慶祝大壽掟蛋糕情節，他坦言無意整蠱長輩，因劇集比較喪又浮誇，構思怎將情緒推高時，沒料到前輩主動建議大家整蠱她，雖然衝擊力大，但安全，外間反應覺得大膽，他稱其實是導演和雪梨姐共同創作出來，難得前輩一齊癲令畫面豐富。

至於劇集收視欠佳，廣沛認為或因之前已在收費台播放，加上放寬防疫，非自己控制範圍。談到跟江嘉敏拍咀戲，他表示已非第一次，預告之後二人還有咀戲。
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