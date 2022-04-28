TVB揚威紐約電影電視節 黃宗澤攞視帝似收震撼彈

■黃宗澤攞獎，要多謝導演鄧衍成。

黃宗澤憑劇集《非凡三俠》，在《紐約電影電視節2022》中奪「最佳男主角」優異獎，他憶述收到入圍通知是愚人節，「到通知我有獎，自己又啱啱買緊餸，啲timing次次都好錯，不過今次我收到電話時好淡定話係咩？哦！之後返到屋企食完飯先打畀朋友！我一向都無諗拎唔拎獎，當唔諗時反而有獎，係一個震撼彈！」另外，TVB在今屆紐約電影電視節亦收穫豐富，共奪12項殊榮，包括《2020東京奧運會》形象宣傳片奪金獎、《2022北京冬季奧運會》宣傳片獲銀獎、《青春不要臉》獲最佳剪接銀獎、《青春本我》在兒童/青少年節目組別奪銅獎等。TVB總經理曾志偉表示今年有好成績，往後會繼續為觀眾帶來更多元化、更高質素的節目。