﻿MakerVille藝人晒冷﻿ ﻿MIRROR紅得滯惹杜琪峯討厭﻿

■COLLAR相隔3個月再公開演唱。

■MakerVille行政總裁魯庭暉透露公司大計。

■杜琪峯（左二）一被問到MIRROR，即刻笑言：「又嚟！」

■原來ViuTV都好多藝人。

■Edan、阿正等「六膠」有好多粉絲。

■彭秀慧（左）與毛舜筠出席撐場。

電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille昨日舉行發佈會，ViuTV前總經理魯庭暉，調任MakerVille行政總裁，不少演藝界人士到場支持。包括杜琪峯、游乃海、鄭保瑞、毛舜筠、彭秀慧及谷德昭，而ViuTV全台藝人晒冷現身，包括MIRROR 、COLLAR、ERROR等。在記者會壓軸演出的MIRROR首度獻唱新歌《Innerspace》，並宣佈5月成立MIRROR官方歌迷會，並預告會員福利，包括有迎新禮盒及可訂購演唱會門票，隊長Lokman說：「唔好意思，都知道遲咗少少。」剛宣佈7月開演唱會的MIRROR，一眾成員即時飛債纏身，他們笑言連小學、中學同學都要求幫手撲飛；Anson Lo自爆親友一開口便要求50張飛，他說因未知情況，只能答盡力而為。姜濤被問到本月30日生日有何慶祝活動？他開心透露，當天會推出最新歌曲，至於可會乘坐一下「姜糖」應援的免費電車？他說：「當日應該要工作，其他人去感受便可。」姜濤爆響口冇乜朋友面對演唱會飛債，姜濤起初表示沒有太多朋友，在旁的兄弟即要求他將演唱會飛轉給他們，姜濤即時改口稱自己也有朋友。監製杜琪峯、游乃海、朱淑儀及導演鄭保瑞即場介紹新劇《命案》，講述命理、風水的殺人故事。之後谷德昭問杜琪峯熟不熟識MIRROR？杜琪峯笑言：「又嚟！經常問佢哋，多唔多得滯？通街都係！閃去邊都見到，都幾討厭，（有冇問你買演唱會飛？）噚日已經問緊，其實唔止係問佢哋，仲問ERROR、COLLAR，到佢哋年代要轉一轉。」女團COLLAR相隔3個月，昨日在記者會再度公開演出，隊長Gao表示心情非常興奮及覺得好玩，原定3月的演唱會，現延期至年底舉行，但最終日期都要看疫情。講到另一隊由《全民造星4》成員組成的女團STRAYZ誕生，COLLAR表示不覺得對自己有影響，認為多些女團出現是好事，大家可互相學習。Winka透露之前公司安排了她們去試戲，預告成員稍後會參與戲劇演出。