海倫美蘭現身撐CinemaCon 《蝙蝠俠》宣佈開續集

■海倫美蘭與Zachary Levi等現身CinemaCon。美聯社

美國電影博覽CinemaCon前日在拉斯維加斯開鑼，首日有索尼影業晒冷，公佈《毒魔3》、《捉鬼敢死隊2》等將開拍。跟着輪到華納影片公佈未來大計，由羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》將開拍續集，繼續由Matt Reeves執導。《蝙蝠俠》3月在全球多地上映，票房勁吸7.59億美元（約58.8億港元），暫時成為本年度最高票房電影，香港則於今日開畫。華納又公開多部新片新預告，包括《Black Adam》、《水行俠2》、《閃電俠》、《沙贊2》、貓王傳記片《Elvis》、添麥菲查洛美主演的《Wonka》等。「Black Adam」狄維莊遜、「沙贊」Zachary Levi及海倫美蘭等都現身CinemaCon。