《射鵰》演活「東邪」黃藥師 曾江猝逝 群星震驚惋惜

■曾江在《英雄本色》扮演收留狄龍的車房老闆堅叔。

■曾江演《射鵰英雄傳》「東邪」黃藥師大獲好評，成為電視迷的集體回憶。

■方中信、張建聲等後輩與曾江合演《一級指控》。

■曾江在與焦媛合演的音樂劇《印象．蘇絲黃》中扮演畫家。

■曾江是粵語片時代的當紅小生。

■曾江在《竊聽3》演活霸氣鄉紳。

■曾江和胡楓在15年TVB台慶頒獎禮，代表《大時代》領最受歡迎經典劇集獎。

■林保怡難忘與曾江合作拍劇獲益良多。

曾江部份影視作品《新鐵金剛之不日殺機》

曾江部份影視作品《誓不低頭》

曾江部份影視作品《黃飛鴻醉打八金剛》

曾江部份影視作品《香江花月夜》

曾江部份影視作品《藍色酒店》

一代粵語片紅星曾江昨日被發現倒斃於酒店房中，震驚娛圈，多位藝人均大表突然和惋惜。縱橫影視圈逾60載的曾江享年87歲，參演過無數作品，TVB劇集《射鵰英雄傳》中的「東邪」黃藥師，以及電影《英雄本色》中的車房老闆堅叔，更成為觀眾的集體回憶。TVB昨日就曾江離世發表悼詞：「資深藝人曾江先生（原名：曾貫一）為演出藝術界的翹楚，香港影視圈的傳奇，曾江先生最後効力本台作品為綜藝節目《四個小生去旅行》，今午噩耗傳來，對於曾江先生的辭世本台上下深感難過和惋惜，並向他的家人致以深切慰問。」《英雄本色》演堅叔從影逾半世紀的曾江曾是粵語片當紅小生，60年代起演出數百部電影，常與雪妮拍檔演出，曾演過的影視經典角色包括：TVB武俠劇《射鵰英雄傳》中飾演的「東邪」黃藥師，《大時代》的龍成邦、《誓不低頭》的陸國榮及電影《英雄本色》中的車房老闆堅叔。曾江早在98年起，參演多套荷里活電影，包括：《血仍未冷》、《新鐵金剛之不日殺機》、《安娜與國王》、《火拼時速2》和《藝伎回憶錄》等。他亦曾獲不少殊榮，包括：15年憑《竊聽風雲3》首奪香港電影金像獎最佳男配角獎；19年獲美國芝加哥亞洲躍動影展終身成就獎；憑《德齡與慈禧》奪得香港舞台劇獎最佳男配角獎等等。曾江昨日猝逝，哄動全城，多位藝人表示震驚及惋惜。羅蘭與曾江早在粵語片年代已認識，年前見曾江仍很壯健，慨歎人生難料；米雪視曾江為老師，更獲他指導餐桌禮儀。近年屢和曾江合作拍戲的古天樂及方中信，昨日亦為前輩離世感到惋惜。古天樂望曾江一路好走，並說：「他是跨越多個年代的好演員、好前輩。」方中信則表示：「曾江叔好率直、好前輩，好專業的演員，非常值得尊重、尊敬的前輩，希望他安息。」林保怡難忘被摑戲任達華亦對噩耗感突然，他稱曾江是很好的前輩，演過無數很好的角色，無人可取代，兩人近年都有過不同的合作，任達華說：「只能講好心痛，希望他一路走好，他為人好風趣，同他拍戲很開心，真的很可惜。」林保怡跟曾江合作過多部劇，難忘對方英文了得，是國際級演員：「好可惜。曾江記晒稿非常專業，仲催導演開工。他離開是影視界一大損失，無諗過喺隔離酒店離世。」提到曾拍攝被曾江掌摑戲，保怡指曾江當日很專業，錫住一take過打他。