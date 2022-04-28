曾江歷三段婚姻 與焦姣恩愛逾30年

■曾江在18年出席女兒曾慕雪的婚禮。

曾江有三段婚姻，首任妻子為六十年代紅星藍娣（張萊娣），他們在1969年婚後育有一子，但10年後離異，兒子跟隨藍娣到加拿大定居。曾江在失婚翌年，極速迎娶專欄作家鄧拱璧，他們育有一女、現為舞台劇演員的曾慕雪，這段婚姻同樣只是維持10年，兩人在90年離婚。曾江在94年與生於重慶的台灣女星焦姣再婚，逾30年來有影皆雙甚恩愛。焦姣曾透露，曾江生活西化，她則較為傳統，兩夫妻難免會有小摩擦，他們的相處心得就是要互相包容。