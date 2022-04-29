「蜘蛛俠」安德魯宣佈暫時息影

「第2代蜘蛛俠」安德魯嘉菲近日接受雜誌訪問，宣佈暫別影壇，好好休息，做個普通人。他表示去年一共拍了三部電影和一部電視劇。



目前安德魯最新的計劃，就是暫時消失幕前，「我真的很高興也興奮，能夠安靜一段時間。」他形容剛過去的頒獎禮季節如洗衣機。他又以美國體操女王拜爾絲退出奧運作為例子，指自己得到鼓舞，「我受到鼓舞，如果那件事傷害到我，我就不做。」



安德魯上月被傳與模特兒女友Alyssa Miller分手，其後女方公開與男友的合照，澄清並非事實。