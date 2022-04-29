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三位女兒台北送別王羽 ﻿王馨平﻿﻿盼來生再做父女﻿

2022-04-29 列印
■追思會場內的王羽遺照，如在揮手告別。
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享年80歲的武俠片巨星王羽的追思會，昨於台北舉行，三位女兒受訪時均感謝他的教導。

「獨臂刀王」王羽的告別追思會，昨於台北真理堂舉行，他的三位女兒：王馨平、王加露、王美怡及多位親友出席，成龍亦透過短片現身悼念。

王馨平致辭時哽咽泛淚憶述父女相處點滴，她說：「非常感謝爸爸帶我來這世界，我希望我們來生還是父女。」她其後受訪時，再度感激王羽教導她們三姊妹：「父親像大俠般嚴厲，希望我們變成好女孩，潔身自愛。」她亦感謝到場親友，在疫情下送父親最後一程。■王馨平（中）與兩位妹妹牽手步出會場。
■王馨平（中）與兩位妹妹牽手步出會場。
■成龍透過視像出席追思會。
■成龍透過視像出席追思會。
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