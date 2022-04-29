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周家蔚等通關會老公

2022-04-29 列印
■周家蔚前晚擔任《日日媽媽聲》嘉賓。
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周家蔚前晚錄影TVB節目《日日媽媽聲》時透露，她的老公洪天明身在杭州，何時歸港見面就要視乎通關之期。

家蔚指當地有小區因疫情被封，但不擔心老公沒飯吃，兩夫妻每天會視像見面，不怕感情變淡，家蔚更大爆：「他飲醉酒會喊住講：『老婆我好掛住你！』」
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