家蔚指當地有小區因疫情被封，但不擔心老公沒飯吃，兩夫妻每天會視像見面，不怕感情變淡，家蔚更大爆：「他飲醉酒會喊住講：『老婆我好掛住你！』」
周家蔚等通關會老公
家蔚指當地有小區因疫情被封，但不擔心老公沒飯吃，兩夫妻每天會視像見面，不怕感情變淡，家蔚更大爆：「他飲醉酒會喊住講：『老婆我好掛住你！』」
涉違規煮食奉客 任由除罩活動 養魚排犯聚無王管
本報發現，有海上養魚排兼營釣魚消閒活動，自恃「在海中央」，山高皇帝遠，當局難以巡查，涉嫌無牌煮食奉客，又懶理防疫條例，任由訪客不戴口罩，多於四人同枱吃喝。通關無期，市民只好本地遊，到訪養魚排，成為流行...
2022-04-29
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派5億元消費券鼓勵留深過節 深圳首季地區GDP墊底
深圳今年首季地區生產總值（GDP）增長百分之二，在一線城市中墊底。當局表示，面對國內外環境複雜性不確定性加劇，深圳歷經多起複雜疫情嚴峻考驗，經濟克難前行，實現平穩開局。深圳市統計局周三深夜公佈首季經濟...
2022-04-29
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西方憂戰事擴張到摩爾多瓦 烏西南鄰國親俄地區連日遇襲
俄烏戰事局勢持續緊張，烏克蘭西南部鄰國親俄分裂地區遇襲，烏方擔心俄羅斯改變戰略，西方則憂慮戰事會擴張到其他國家，呼籲各方冷靜克制。俄軍控制的南部城市赫爾松，據報五月一日起實施使用盧布作官方貨幣，當地居...
2022-04-29
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屋苑錄換樓客議價承接
政府調高按保上限，市場換樓活動增加。據《星島地產網》報道，美聯物業聯席區域經理曾有聰表示，北角海峯園高峯閣中層E室，面積約834方呎，為三房連套房間隔，享海景，屬屋苑內優質放盤，原業主開價約為1850...
2022-04-29
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阿里領漲重上二萬關 恒指期結日急升329點
港股於期指結算日，好友主導大市，恒指隨外圍向上，在阿里巴巴（9988）帶領下，恒指收升329點，報20276點，重上二萬大關，大市三日累升406點。長周末假期前夕，北水休假下，大市成交額縮減至1057...
2022-04-29
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紅軍人球德甲發光 柏林聯爆「格」
拜仁慕尼黑提早締造德甲十連冠，聯賽最後三輪焦點落在第三至第六名的歐戰資格混戰。柏林聯憑猶如霰彈槍的進攻四連勝排第六，只落後第三的利華古遜五分，陣中尼日利亞新星艾禾尼爾更由人球變成球會紀錄保持者，今晚德...
2022-04-29
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自認樣衰冇禮貌重新學做人 保錡首爆跟沙律分手原因
ERROR成員保錡（吳保錡）推出首支派台歌《猥瑣》，花姐向《頭條》透露選在復活節推出寓意重生。果然訪問當日，31歲的保錡似是脫胎換骨，變得成熟又謙卑，更坦認自己樣衰兼廢柴，改變全因他一直恨做歌手，有了...
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李一飄 - 向隔離長者提供平安鐘保護｜社論
演員曾江由外地回港，被發現倒斃檢疫酒店房間內。由於當事人具社會知名度，其離世亦反映長者單獨隔離，孤立無援，引起公眾關注。鑑於外防輸入政策應會維持一段時間，為免同類事件重演，當局必須與平安鐘機構合作，為...
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韋達中三元歡騰 莫雷拉蔡明紹起孖 希威森三W首做騎師王
昨晚谷中賽事，韋達和希威森齊齊中三元，他們除了合作勝出「八心之威」和「量化歡騰」，練者另外勝出「奇妙年華」，騎者則勝出姚廄「全民佳知」，並且首次在港成為騎師王。至於為「奇妙年華」建功的蔡明紹，另贏羅廄...
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