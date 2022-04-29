《聲夢傳奇2》23位學員首度曝光 志偉睇好《JUNIOR》6人組合XiX

今季節目主題為「我超越我」，經過早前進行的遴選，從逾千名本地及海外參賽者選出23位學員正式誕生，共有18個單位、23位學員參賽，當中最小年紀僅13歲，最大年紀也只是29歲，其中由《聲夢JUNIOR》組隊的6人組合XiX，年齡由13至15歲，相當青春。曾志偉透露今次有個人和組合參賽，因覺得《聲夢JUNIOR》很適合組隊，拆散未必好，而且應承了她們以組合形式參賽，有別於上一輯的形式，下季也歡迎任何形式進行，他更公開大讚XiX成績優異是大熱門。至於賽制會否有爭議，志偉表示要再看看，可能有人會覺得組合形式會被分薄，會以不同嘗試讓觀眾選擇，基本上賽制和上次大同小異，邀星級導師，共8位「奶爸奶媽」，有些導師是上季冧莊。
炎明熹姚焯菲成年輕導師
問到是否成功捧出金蛋炎明熹和姚焯菲所以添食？志偉否認指不關事，強調早有承諾會辦第二季，主要培育樂壇新人，惟仍須視乎今年成績，但有信心會繼續搞落去，炎明熹和姚焯菲會以年輕導師身份為新學員分享經驗，今季很多學員都視師兄師姐為偶像，最開心見到學員為樂壇帶來新氣象。對於星夢娛樂宣佈正式改名為「tvb music group（TMG）」，志偉表示不清楚。
組合XiX組隊僅兩個月，暫未有隊長，她們表示最近一齊排舞練歌都沒意見分歧，有不同意見時會進行投票，隊員間會多溝通，亦不會吵架，彼此是好朋友會禮讓，因為太愛大家。對於被曾志偉形容為大熱門，她們表示會努力學習，覺得組合鬥個人在舞台上的畫面豐富會頗精采，而且每個成員都有不同優點。
29歲Uncle與13歲小妹妹
年紀最大29歲的學員金永衡是港韓混血兒，他透露在香港出世，不懂講韓語，坦言初時有因年紀大參賽感壓力和少少尷尬，恐一旦輸給13歲對手時不知如何面對，惟見到參賽者的表演都很厲害，即使輸給他們都心服口服，溝通方面亦沒問題，完全沒有代溝，一齊排舞練歌時已熟絡，笑言被其他人叫「Uncle」都會嬲，但知他們講笑。而被曾志偉笑最大年紀卻最怕醜，金永衡解釋只是因為緊張。年紀最小的13歲學員趙紫諾就讀國際學校，爸爸是內地人，雖然媽媽是香港人，但仍講不到標準廣東話，她表示正在學習，坦言對唱廣東歌感難度，不過兒時已有表演經驗。
藝員醫科生齊參賽
學員之一的孫衣文去年在TVB藝訓班畢業，曾參演節目《開心大綜藝》，她表示參賽因想圓歌手夢，特別喜愛天后王菲和鄧麗君的歌曲，想接受挑戰，用歌聲打動觀眾。此外，醫科生趙小婷一直鍾意唱歌，想在大舞台試一試，今年讀第三年較輕鬆，順利就會2025年畢業，會盡能力不影響學業，在時間管理好有信心，自己都想證明在兩方面都做到，家人都很支持她參賽，最初她有猶豫和擔心，但媽媽和家姐都支持她嘗試。