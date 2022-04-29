《聲夢傳奇2》23位學員首度曝光 志偉睇好《JUNIOR》6人組合XiX

■志偉對星夢娛樂改名之事並不清楚。

■醫科生趙小婷（左）與孫衣文參賽為圓夢。

■29的歲金永衡（左）與13歲學員趙紫諾合照。

■志偉笑金永衡（右四）年紀最大卻最怕醜。

■《聲夢JUNIOR》組隊的6人組合XiX，率先獲睇好是大熱門。

■14歲的劉芷君Aster有外型有歌藝。

■莊殷玥Kiele雖未能成為《聲夢JUNIOR》最後四強，但最終亦成為XiX一員。

TVB全新一季綜藝節目《大家樂呈獻：聲夢傳奇2》昨晚舉行記者會，公布節目將於6月11日隆重登場，今季23位學員首度亮相，包括由《聲夢JUNIOR》組隊的6人組合XiX，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉到場為一班學員打氣，他否認因捧出「聲夢金蛋」炎明熹和姚焯菲為TVB賺錢而添食，又強調搞第二季早有承諾，目的是為培育樂壇新人帶來新氣象，更有信心會繼續開辦。 文：余潤娟 圖：鄧國良、朱偉彥今季節目主題為「我超越我」，經過早前進行的遴選，從逾千名本地及海外參賽者選出23位學員正式誕生，共有18個單位、23位學員參賽，當中最小年紀僅13歲，最大年紀也只是29歲，其中由《聲夢JUNIOR》組隊的6人組合XiX，年齡由13至15歲，相當青春。曾志偉透露今次有個人和組合參賽，因覺得《聲夢JUNIOR》很適合組隊，拆散未必好，而且應承了她們以組合形式參賽，有別於上一輯的形式，下季也歡迎任何形式進行，他更公開大讚XiX成績優異是大熱門。至於賽制會否有爭議，志偉表示要再看看，可能有人會覺得組合形式會被分薄，會以不同嘗試讓觀眾選擇，基本上賽制和上次大同小異，邀星級導師，共8位「奶爸奶媽」，有些導師是上季冧莊。炎明熹姚焯菲成年輕導師問到是否成功捧出金蛋炎明熹和姚焯菲所以添食？志偉否認指不關事，強調早有承諾會辦第二季，主要培育樂壇新人，惟仍須視乎今年成績，但有信心會繼續搞落去，炎明熹和姚焯菲會以年輕導師身份為新學員分享經驗，今季很多學員都視師兄師姐為偶像，最開心見到學員為樂壇帶來新氣象。對於星夢娛樂宣佈正式改名為「tvb music group（TMG）」，志偉表示不清楚。組合XiX組隊僅兩個月，暫未有隊長，她們表示最近一齊排舞練歌都沒意見分歧，有不同意見時會進行投票，隊員間會多溝通，亦不會吵架，彼此是好朋友會禮讓，因為太愛大家。對於被曾志偉形容為大熱門，她們表示會努力學習，覺得組合鬥個人在舞台上的畫面豐富會頗精采，而且每個成員都有不同優點。29歲Uncle與13歲小妹妹年紀最大29歲的學員金永衡是港韓混血兒，他透露在香港出世，不懂講韓語，坦言初時有因年紀大參賽感壓力和少少尷尬，恐一旦輸給13歲對手時不知如何面對，惟見到參賽者的表演都很厲害，即使輸給他們都心服口服，溝通方面亦沒問題，完全沒有代溝，一齊排舞練歌時已熟絡，笑言被其他人叫「Uncle」都會嬲，但知他們講笑。而被曾志偉笑最大年紀卻最怕醜，金永衡解釋只是因為緊張。年紀最小的13歲學員趙紫諾就讀國際學校，爸爸是內地人，雖然媽媽是香港人，但仍講不到標準廣東話，她表示正在學習，坦言對唱廣東歌感難度，不過兒時已有表演經驗。藝員醫科生齊參賽學員之一的孫衣文去年在TVB藝訓班畢業，曾參演節目《開心大綜藝》，她表示參賽因想圓歌手夢，特別喜愛天后王菲和鄧麗君的歌曲，想接受挑戰，用歌聲打動觀眾。此外，醫科生趙小婷一直鍾意唱歌，想在大舞台試一試，今年讀第三年較輕鬆，順利就會2025年畢業，會盡能力不影響學業，在時間管理好有信心，自己都想證明在兩方面都做到，家人都很支持她參賽，最初她有猶豫和擔心，但媽媽和家姐都支持她嘗試。