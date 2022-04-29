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惠英紅欣聞《一路瞳行》意大利獲好評

2022-04-29 列印
■惠英紅（右）與吳岱融（左）飾演吳千語的失明父母。
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由惠英紅、吳千語及吳岱融主演的電影《一路瞳行》前日在意大利的《烏甸尼遠東電影節》舉行世界首映，除全院滿座外，完場更掌聲不絕。

在片中飾演失明母親的惠英紅（紅姐）得知電影受好評感到開心，「但遺憾未能夠親到意大利，希望電影在其他地方上映時，觀眾都一樣喜歡。另外，亦希望大家能繼續支持殘障人士。」

而導演朱鳳嫻亦遺憾未能親到烏甸尼出席盛會，她希望這個以「家」為題材的電影，能繼續與更多不同地方的觀眾聯繫上。
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