惠英紅欣聞《一路瞳行》意大利獲好評

由惠英紅、吳千語及吳岱融主演的電影《一路瞳行》前日在意大利的《烏甸尼遠東電影節》舉行世界首映，除全院滿座外，完場更掌聲不絕。



在片中飾演失明母親的惠英紅（紅姐）得知電影受好評感到開心，「但遺憾未能夠親到意大利，希望電影在其他地方上映時，觀眾都一樣喜歡。另外，亦希望大家能繼續支持殘障人士。」



而導演朱鳳嫻亦遺憾未能親到烏甸尼出席盛會，她希望這個以「家」為題材的電影，能繼續與更多不同地方的觀眾聯繫上。