自認樣衰冇禮貌重新學做人 保錡首爆跟沙律分手原因

■自知樣衰的保錡，靠狂做facial兼用護膚品，加上做運動減肥改善。

■保錡承認有睇過沙律的寫真集，亦明白當中表達意思。

■保錡跟沙律年初低調分手，結束一年情。

■保錡認「自肥」，《猥瑣》MV搵來偶像李靜儀（Heidi）做女主角。

■以往保錡聽到負評，但又改變不到別人觀感，曾覺得很受傷。

■去年保錡「自我放假」期間，出席《口罩小姐》活動全程冇反應。

■入行目標是做歌手的保錡，拍《ERROR自肥企画》專登去學結他。

ERROR成員保錡（吳保錡）推出首支派台歌《猥瑣》，花姐向《頭條》透露選在復活節推出寓意重生。果然訪問當日，31歲的保錡似是脫胎換骨，變得成熟又謙卑，更坦認自己樣衰兼廢柴，改變全因他一直恨做歌手，有了出歌目標，加上「自我放假」時反省，踢走冇禮貌等缺點。提到舊愛沙律（張沛樂），保錡唔覺意透露咗分手原因。採訪：杜杜 攝影：沈健程首次單飛作，保錡勇敢地向黃偉文（Wyman）邀詞，「我直接問『Wyman老師你好，我嚟緊出首歌，可唔可以邀請你幫我寫詞』佢話時間上要睇吓，但最終都接受咗，真係好好彩。」對於被Wyman賜「猥瑣」，保錡完全唔介意，「佢畀得我梗係好尊重，一定有佢嘅意思，我呢啲咁嘅新人，搵到佢寫詞好難。」以張家輝為榜樣對於猥瑣，保錡自認是藝人世一，「照鏡都覺得自己猥瑣，我可能係全世界娛樂圈最猥瑣嘅人。垃圾、廢柴、樣衰、MK，真係百般缺點在身上。」曾因被指似八両金而爆粗鬧網民的他竟說：「話我似八両金係侮辱咗本尊，我係差過佢，唔想影響人哋，好似黐佢金糠咁，本身人哋唔識保錡呢個人，但因為咁聯想到，多謝佢哋O添啦！」以往好介意負評的他亦已接受，「在意就係受傷嘅一種，就會同佢哋反駁，但o依家唔需要，直接認。」保錡自認缺點多不勝數，好需要改正，「我啲缺點多到每日都要警惕住自己要改，譬如冇禮貌，又成日誤解啲嘢，以為有啲小聰明就口出狂言。」他亦明白貼地不代表可以冇禮貌，「呢樣嘢係相對，我冇禮貌，人哋對返我咪冇禮貌囉！我係好希望改正呢樣嘢，唔想繼續成為呢啲人。」保錡想成為更好的人，更以偶像張家輝為榜樣，「佢話過以前好唔鍾意做『化骨龍』，但係佢有做，仲做得好好O添！呢樣嘢話畀我聽，雖然自己唔係好鍾意搞笑，因為終極目標係做音樂，呢樣先係我夢想，但人係要有過程，咁我咪做好每一件事囉！」自認冇資格拍拖保錡坦言會做好份工o氹觀眾開心，「每個人都有好多面，做ERROR時一定做返ERROR先會做嘅嘢，做音樂時就會好認真表達返音樂想表達嘅嘢。」不過他直言可以繼續做「快吞轟」，但跳Bungy Jump就未敢承諾，「下次再迫我一定會瀨尿！」問到如有機會keep住出歌但要跳Bungy Jump？保錡笑言，「呢樣嘢我今日唔會答你，因為ViuTV有機會剪出嚟，呢幾年真係經歷過太多呢啲嘢，所以我唔夠膽答，因為真係好驚，上次有少少心臟病同埋腳軟仆喺地下，仲係衝破唔到。」這次訪問，明顯看到保錡的轉變，他承認去年花姐承諾給他單飛機會，令他變得積極亦學懂珍惜，「上年年尾時講，呢個project都做咗半年，又經歷咗好多，尤其香港連食餐飯都好難，就知道呢啲嘢要珍惜，真係得嚟不易。」加上去年「自我放假」，令他好好反省，除了工作及做人態度，還包括處理感情事。今年1月張沛樂（沙律）接受《頭條》訪問時默認跟保錡分手，她希望保錡能支持她推出的寫真集《CHANGES》，亦想男方「理解吓我裏面文字講嘅嘢。」保錡坦認有睇過寫真集，更唔覺意洩漏分手原因，「我了解佢，但係我想講，我真係生活未穩定到將所有嘢放喺愛情。（未夠資格拍拖？）直情係未有資格拍拖。」以前玩太多的保錡唔想再對感情玩玩吓，「我有好多嘢做得唔夠好，感情上再worse啲，暫時全部嘢都放喺工作上，我諗呢幾年都唔適合拍拖，起碼生活穩定咗先。」形象：@chloemakcm、@agneshuins@chloemakfc髮型：Harris Lai@Chic Private I Salon化妝：Cori Wong@Annie G. Chan Makeup Centre服裝：@rickyy.wong_official、@oamc_official from@hbxhk、@dr_martenshk