一杯凍檸茶兩份飲 堅稱冇拍拖 游學修斷正焗認戀「世一」Jessica

■游學修貼出與Jessica的背面照承認戀情。

■游學修力言和Jessica同飲一杯凍檸茶時﹐仍未拍拖。

■游學修的舊愛蘇麗珊亦是「女神級」。

■曾樂彤前年4月暗示，與游學修已分手。

有份創辦網上頻道《試當真》的游學修，今年2月被網民發現與頻道旗下「世一（世界第一）女神」陳苡臻（Jessica、Ca姐），在直播中交換飯盒食兼一杯凍檸茶兩份飲「洩蜜」，但游學修事後發文透露女方「於上年已經回復單身」並強調：「我與Jessica並冇拍拖。」昨有傳媒報道，游學修被攝得與Jessica在戶外拖手拍拖的相片，他終在社交網上載兩人背面合照，似無奈地「自爆」戀情。「當時冇講大話」游學修留言道：「記者剛致電，我情願自己喺度講先，我拍拖了，之前凍檸茶事件，本來唔想回應，未追到點公開講未追到呢，有啲嘢不可能攤開肚皮，觀眾又會按自己知道嘅時序去設想，只想說當時冇講大話，依家都冇。」現年31歲的游學修曾與合演《哪一天我們會飛》的蘇麗珊撻着拍拖，但於16年以性格不合為由分手；他在18年被揭與曾樂彤拍拖，但兩年後亦告分手。有網民留言祝福游學修有新戀情，亦有網民取笑游學修「私有化」Jessica擺明是「自肥」，曾於頻道短片內表示不會跟女同事拍拖的他，認戀後亦被取笑「自打嘴巴」！