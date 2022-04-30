■子豪跟18年港姐亞軍鄧卓殷拍拖3年感情穩定，有計劃結婚。

■「食腦三子」成立製作公司，除經營自家頻道，還接其他製作工作。

■入電視圈前，子豪為時裝品牌御用模特兒，當時已擁有大量粉絲。

■因拍《食腦喪B》，令子豪和何廣沛、方紹聰成為好兄弟。

■19年，子豪被裁定一項醉酒駕駛罪名，須接受90小時社會服務令、停牌1年和自費報讀駕駛改進課程。

■子豪在《金宵大廈2》單元《OPPA》中，演韓星「Kim」，要換大量造型兼要講兩種口音韓文對白。

郭子豪最近兩線劇《食腦喪B》和《金宵大廈2》都有份演出，各有難忘經驗，不過講到最大收穫肯定是因《食腦》而跟何廣沛和方紹聰組成「食腦三子」，再成立製作公司齊追夢。由模特兒轉戰電視圈7年的子豪，自爆由離地囂爆到經歷公司兩度雪藏後，更加清楚自己不足，感恩現在擁有的一切。採訪：杜淑霞 攝影：沈健程 髮型：Hugo Poon子豪跟何廣沛和方紹聰雖然性格和背景都不同，反而令他們能互補不足，跟劇中一樣組成這個鐵三角，他又笑指私底下三人關係，「我哋喺studio成日講廣沛係阿媽角色，我係阿爸，奶仔係個細路，我好多時諗到嘅嘢會比較心急，冇咗佢哋角色，我係搞唔掂，佢哋將我衝返嚟嘅嘢變成個落地嘅主意，翻譯返人話講畀啲同事聽，有時我要求好，高對啲同事好躁，廣沛就好似潤滑劑咁。」他又透露除合作主持綜藝《真係唔好笑》外，還跟高層曾志偉提出創作新綜藝節目，「曾生都開咗綠燈，但內容未公佈得住，我哋三個都好期待。」曾經心態醜惡入行7年，子豪近期發展得愈來愈好，但他卻自爆初入公司時有過勁乞人憎的日子，「做Model時真係好多粉絲，個人就囂，個鼻哥生咗喺額頭度，一路覺得自己讀書同外貌都唔差，就自我感覺良好，睇唔起人，嗰種心態好醜惡，入到TVB冇咁多人照顧，慢慢先學返點樣做人同處事，7年嚟都得罪咗好多人。」子豪更自爆早在醉駕事件前，因推劇已被公司雪藏過，「做埋宣傳後，我無端端話唔拍，因我知同時間有另一個角色，但公司安排咗呢個，我覺得應該做嗰個，公司同我講嘅原因我聽唔入耳，但當人大咗，嗰兩套劇都出咗街，我就明點解當時要我做呢個角色。」不過，雪藏確實令子豪成長，「嗰時醒咗六、七成，醉駕再醒埋嗰兩、三成，我o依家仲有一成不足。」自知不足的子豪，不斷讀戲劇和製作課程增值，考健身和各類車牌裝備自己，更加學懂珍惜所擁有，「公司畀好多機會，做演員係我鍾意做嘅嘢，又搵到錢嘅嘢，一個咁差性格嘅人，身邊有啲friend同女朋友不離不棄，已經好幸福。」