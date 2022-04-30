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劉威煌珍奶店喜迎「報復式消費」

2022-04-30 列印
■劉威煌積極綵排今晚舉行的線上音樂會。
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劉威煌前晚綵排今晚舉行的線上音樂會，他說：「歌迷可以買一張飛同家人一齊睇，我唔介意，仲好開心，最可惜當然係大家感受唔到現場氣氛。」

談到旗下珍珠奶茶店生意，劉威煌笑言防疫措施放寬及「消費券」效應帶動下，珍珠奶茶店感受到顧客們非常踴躍幫襯的「報復式消費」！他亦坦言：「疫情下一直蝕住少少咁做，始終唔想炒人。」劉威煌又認為，市道復甦下，業主會乘勢提高租金叫價，開店亦非易事。
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