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MIRROR紅館騷勢炒出天價 粉絲要求買門票實名制

2022-04-30 列印
■MIRROR開騷吸引「黃牛黨」虎視眈眈！
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MIRROR將於7月假紅館舉行10場演唱會，指定信用卡客戶昨早優先預訂門票，但網站甫開始預訂已大塞車，大批網民表示未能成功登入，有人久等個多小時成功訂票，門票到中午已告售罄，不少信用卡客戶大表失望，很多粉絲要求購票要實行實名制。

雖然MIRROR演唱會門票仍未公開發售，惟全城已掀起撲飛潮，有傳「黃牛黨」開價6萬元一張門票！MIRROR的官方社交網昨早發文︰「感謝大家對MIRROR的厚愛，了解到近日有不法之徒聲稱已有演唱會門票出售，我們呼籲千萬千萬別被騙徒有機可乘，希望大家以正途購買門票。」■MIRROR的紅館演唱會優先預訂門票已售罄。
■MIRROR的紅館演唱會優先預訂門票已售罄。
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